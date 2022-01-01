Смеситель для ванны/душа Vidima Uno BA320AA

Преимущества

Система облегченного монтажа SmartFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Материал рукоятки: металл

Корпус монолитный литой латунный

Трубчатый поворотный излив

Угол поворота излива 360°

Длина излива, мм: 320

Аэратор Perlator



Керамический картридж 35 мм

Диапазон движения рукоятки: 100°

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии

Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)

Кол-во функций лейки: 1



Режимы струи: Rain (Дождь)

Самоочищающаяся лейка

Ограничение потока воды 8 л/мин. (экономия воды при неизменном комфорте пользования)

Возможность снять ограничитель и увеличить скорость потока воды при необходимости

Технология EcoSaving

Технология Cool Body

Эргономичная форма рукоятки

Смеситель для ванны/душа VIDIMA Уно BA320AA является простым в использовании сантехническим прибором, который монтируется на стену в ванной комнате. Переключения с излива на душевую лейку происходит вручную при помощи рычага. Корпус выполнен из латуни, покрытой никель-хромом. Смеситель обладает стойкостью к коррозии. В комплект входит душевой гарнитур.