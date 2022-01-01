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Смеситель для ванны/душа Vidima Uno BA320AA
10 328 ₽
12 930 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны/душа Vidima Uno BA320AA
Арт. О00000003231
Смеситель для ванны/душа Vidima Uno BA320AA
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны/душа Vidima Uno BA320AA

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  • -2 602 ₽
10 328 ₽
12 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003231

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 602 ₽
10 328 ₽
12 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для ванны/душа VIDIMA Уно BA320AA является простым в использовании сантехническим прибором, который монтируется на стену в ванной комнате. Переключения с излива на душевую лейку происходит вручную при помощи рычага. Корпус выполнен из латуни, покрытой никель-хромом. Смеситель обладает стойкостью к коррозии. В комплект входит душевой гарнитур.

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа SmartFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Материал рукоятки: металл
    • Корпус монолитный литой латунный
    • Трубчатый поворотный излив
    • Угол поворота излива 360°
    • Длина излива, мм: 320
    • Аэратор Perlator
    • Керамический картридж 35 мм
    • Диапазон движения рукоятки: 100°
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
    • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)
    • Кол-во функций лейки: 1
    • Режимы струи: Rain (Дождь)
    • Самоочищающаяся лейка
    • Ограничение потока воды 8 л/мин. (экономия воды при неизменном комфорте пользования)
    • Возможность снять ограничитель и увеличить скорость потока воды при необходимости
    • Технология EcoSaving
    • Технология Cool Body
    • Эргономичная форма рукоятки