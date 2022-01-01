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Смеситель для ванны/душа Vidima Uno BA320AA
Арт. О00000003231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель для ванны/душа VIDIMA Уно BA320AA является простым в использовании сантехническим прибором, который монтируется на стену в ванной комнате. Переключения с излива на душевую лейку происходит вручную при помощи рычага. Корпус выполнен из латуни, покрытой никель-хромом. Смеситель обладает стойкостью к коррозии. В комплект входит душевой гарнитур.
Преимущества
- Система облегченного монтажа SmartFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: металл
- Корпус монолитный литой латунный
- Трубчатый поворотный излив
- Угол поворота излива 360°
- Длина излива, мм: 320
- Аэратор Perlator
- Керамический картридж 35 мм
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
- Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)
- Кол-во функций лейки: 1
- Режимы струи: Rain (Дождь)
- Самоочищающаяся лейка
- Ограничение потока воды 8 л/мин. (экономия воды при неизменном комфорте пользования)
- Возможность снять ограничитель и увеличить скорость потока воды при необходимости
- Технология EcoSaving
- Технология Cool Body
- Эргономичная форма рукоятки