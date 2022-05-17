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Смеситель для ванны Esko London LD 54
Арт. X1697503337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель для ванны ESKO London LD 54 с коротким изливом и аэратором расположенным под углом для максимально комфортного использования. Оснащен помповым переключателем ванна/душ с принудительной фиксацией(не зависит от давления воды). Модель выполнена из латуни с глянцевым хромированным покрытием. Гладкое покрытие не царапается и не скользит, изделие удобно лежит в ладони.
Преимущества
- Высокий срок службы
- Качество и надежность
- Защита от коррозии и известкового налета
- Корпус из безопасного материала