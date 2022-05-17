Преимущества

Высокий срок службы

Качество и надежность

Защита от коррозии и известкового налета

Корпус из безопасного материала

Смеситель для ванны ESKO London LD 54 с коротким изливом и аэратором расположенным под углом для максимально комфортного использования. Оснащен помповым переключателем ванна/душ с принудительной фиксацией(не зависит от давления воды). Модель выполнена из латуни с глянцевым хромированным покрытием. Гладкое покрытие не царапается и не скользит, изделие удобно лежит в ладони.