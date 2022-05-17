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Смеситель для ванны Esko London LD 54
5.0
2
4 790 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны Esko London LD 54
Арт. X1697503337
5.0
2
Смеситель для ванны Esko London LD 54
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны Esko London LD 54

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4 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1697503337
5.0
2

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для ванны ESKO London LD 54 с коротким изливом и аэратором расположенным под углом для максимально комфортного использования. Оснащен помповым переключателем ванна/душ с принудительной фиксацией(не зависит от давления воды). Модель выполнена из латуни с глянцевым хромированным покрытием. Гладкое покрытие не царапается и не скользит, изделие удобно лежит в ладони.

    Преимущества

    • Высокий срок службы
    • Качество и надежность
    • Защита от коррозии и известкового налета
    • Корпус из безопасного материала