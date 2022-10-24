Владельцы газовых колонок давно оценили все преимущества этого агрегата, но, как ни крути, прибор является весьма ресурсозависимым. Недостаток напора воды, потока газа или тяги могут стать причинами ее выхода из строя. Как понять, почему не включается газовая колонка, расскажем в статье.

Почему не зажигается водонагреватель?

Когда не зажигается газовая колонка, озадаченный хозяин начинает перебирать все возможные варианты сбоев. Чтобы понапрасну не тратить время, стоит знать, в каких узлах прежде всего искать неисправность, и какая деталь подлежит ремонту в конкретной ситуации. Поэтому далее разберем основные причины неполадок.

Нарушение тяги

Из-за отсутствия достаточной тяги чаще всего не загорается колонка. Это означает, что в камере сгорания недостаточно кислорода для поджига или длительного горения. Быстрое накопление углекислого газа ведет к затуханию пламени.

Для проверки на некоторые устройства монтируют датчики тяги. Если такого нет, то достаточно поднести зажженную спичку к воздухозабору открытой камеры: наклон пламени в сторону дымохода будет свидетельствовать о достаточной тяге, отклонение в сторону оператора - о наличии обратной тяги, а, следовательно, и неисправности.

При проведении ремонта не стоит забывать о безопасности. Перед началом перекройте газ, воду, отключите прибор от источника электричества

В случае, когда не зажигается водонагреватель, первым делом, как и у котлов, стоит проверить дымоход на наличие в нем посторонних предметов или засорений (скоплении сажи, нагара, копоти). Особенно это касается случаев, когда дымоход старый и редко обслуживается. Дымоход в частном доме можно полностью прочистить самостоятельно, но если речь идет о квартире, то лучше доверить прочистку ведущей на улицу части профессионалам.

Нарушение в поступлении кислорода может быть вызвано и недостаточным его наличием в помещении, где расположена газовая колонка. В современных постройках причина часто кроется в пластиковых окнах. Их конструкция является более герметичной в сравнении с деревянными аналогами.

Эту проблему можно попробовать решить через монтаж клапанов, увеличивающих приток воздуха в помещение.

Проблема с напором воды

В колонках газового типа устанавливается автоматика, которая срабатывает при поступлении воды в водонагреватель и поджигает газ. Когда напора недостаточно, срабатывает система защиты, предохраняющая прибор от перегрева при малом поступлении воды. Поэтому при малом напоре поджига фитиля, а следственно, и газа может вовсе не произойти.

Можно попробовать вручную отрегулировать напор в газовой колонке. Если этот способ не работает, то стоит искать причину во внешних факторах. Проблема может крыться в:

Малом давлении в водоснабдительной системе дома. Здесь нужно обратиться в управляющую коммунальную организацию и запросить проверку системы водоснабжения на соответствие нормативу давления. Если меры не будут приняты, то для устранения проблемы можно поставить на систему повышающий давление насос. Сильном загрязнении трубопровода. В таком случае к слабому напору может добавляться и неприятный запах при открытии крана. Конечно, на загрязнения в общедомовых и уличных трубах владелец квартиры повлиять не в состоянии, но вполне можно проверить на проходимость часть трубопровода внутри жилплощади. Засоре фильтра в колонке. На входе в устройство устанавливаются фильтрующие элементы, которые отсекают крупные частицы. Плохой напор горячей воды из колонки может быть вызван излишним скоплением мусора и засорением на фильтре. Если фильтр забит, его чистка от отложений и частиц может исправить ситуацию с напором. Такую процедуру можно проводить и для профилактики.

Недостаточное давление газа

По этой причине газовая колонка тоже способна не зажигаться. Убедиться в наличии такой неисправности можно, включив газ на плите. Если газ не зажжется с первого раза и горит слабо, значит причина этому - слабое давление на газопроводе. Такая проблема требует обращения в газовую службу, самостоятельно демонтировать внутриквартирный газопровод нельзя.

Проблемы с розжигом

Бывают ситуации, когда вода, воздух и газ поступают в достаточном количестве, но все равно не зажигается или тухнет газовая колонка. Тогда есть необходимость проверки розжига. По типу розжига выделяют три типа устройств. Разберем, что делать при поломке каждого.

Электророзжиг . Электроподжиг выдает искру с характерным треском. При его наличии за исправность розжига можно быть спокойным. Если треск есть, но газ не горит, значит проблема, вероятнее всего, в недостаточном заряде батареи.

. Электроподжиг выдает искру с характерным треском. При его наличии за исправность розжига можно быть спокойным. Если треск есть, но газ не горит, значит проблема, вероятнее всего, в недостаточном заряде батареи. Знатоки советуют покупать аккумуляторы, так это позволит сэкономить на приобретении батареек. Пьезорозжиг . Если прибор оборудован пьезоэлектрическим поджигом, то скорее всего гаснет запальник газовой колонки. Когда пьезоэлемент в порядке, но агрегат не зажигается, то нужно воспользоваться кнопкой. Важно при этом соблюдать рекомендации производителя: для корректной работы нужно некоторое время удерживать ручку поджига для достижения необходимой степени разогрева запальника. В случае, когда все вышеперечисленные манипуляции не помогают добиться зажигания агрегата, рекомендуется разобрать поджиг и прочистить жиклер. Если ничего так и не помогло поджечь запальник, то, вероятно, имеет место выход узла из строя. Тогда его просто заменяют.

. Если прибор оборудован пьезоэлектрическим поджигом, то скорее всего гаснет запальник газовой колонки. Когда пьезоэлемент в порядке, но агрегат не зажигается, то нужно воспользоваться кнопкой. Важно при этом соблюдать рекомендации производителя: для корректной работы нужно некоторое время удерживать ручку поджига для достижения необходимой степени разогрева запальника. Гидродинамический розжиг. Такой тип розжига имеет в своей конструкции схему и генератор. Для починки системы нужны знания в ремонте электроники, поэтому, если розжиг не работает, лучшим решением будет обратиться в специализированную службу.

Засоры

Если вы заметили, что газовая колонка сильно греет воду на минимуме, а вода из крана течет тонкой струей, то скорее всего имеет место наличие засора. Как мы писали выше, засоряться могут детали запальника и фильтр. Также засорам очень подвержен теплообменник и его трубки. Чтобы избавиться от такого засора требуется вынуть теплообменник из устройства, опустить его в раствор с моющим средством, а в трубки залить смешанную с водой лимонную кислоту.

Когда нет возможности разобрать прибор на помощь приходит более современный способ очистки: удаление скопившейся грязи подачей воды от насоса.

Что делать, если засорилась горелка?

С теплообменником и фильтрами вопрос решается промывкой или заменой, но что делать, если засору подвергается горелка?

Не стоит спешить менять деталь, если она засорилась и не зажигается. Такой важный элемент тоже можно почистить. Для этого необходимо разобрать газовую колонку, вынуть горелку и удалить следы копоти. Желательно делать это во дворе дома или на балконе, поскольку большие скопления копоти могут изрядно испачкать жилые помещения.

Неисправность диафрагмы (мембраны)

Мембрана является эластичной частью газовой колонки. При надавливании жидкости на мембрану и шток срабатывает розжиг горелки. Соответственно, если имеет место повреждение диафрагмы, то колонка просто не включится. На поломку этой части могут указывать ситуации, когда потекла газовая колонка, горелка не зажигается с первого раза, водонагреватель включается только при высоком напоре воды.

Диафрагма подвержена трем вариантам деформации:

Разрыву;

Растяжению;

Огрубению.

Подобрать мембрану для конкретной газовой колонки проблематично, да и цены на эту составляющую достаточно высокие. Чтобы избежать повреждений диафрагмы, рекомендуется установить в устройство фильтр высокого качества. Если возможность заменить мембрану все-таки есть, то при покупке стоит отдать предпочтение силиконовой детали. Она отличается большей эластичностью и устойчивостью в режиме перепадов давления.

Подмешивание в смесителе холодной воды

В рекомендациях по эксплуатации газовых колонок нередко указывается необходимость первоочередного открытия крана с горячей водой. Чем это обусловлено?

Когда пользователь включает сильный напор холодной воды, то в колонку при последующем открытии крана с горячей водой будет поступать вода с более низким напором. Мы уже упоминали о последствиях недостатка давления в приборе и работе системы безопасности. Поэтому можно сделать вывод, что колонка просто не будет зажигаться, а в самом худшем случае может и вовсе выйти из строя.

Чтобы не было необходимости подмешивать большое количество холодной воды, достаточно настроить оптимальный температурный режим нагрева на колонке.

Некорректная работа электроники

Поломки электроники могут возникнуть вследствие заводского брака, так и по независящим от производителя причинам (например, перепадам напряжения, попадании в линию молнии и пр.). Могут быть последствием неправильной эксплуатации или износа деталей (например, из-за окисления электроконтактов или вздутия резисторов).

Диагностировать поломку электроники можно по следующим признакам:

Колонка не запускается сразу;

Система посылает постоянный сигнал об ошибке, даже если прибор включается;

Не работает дисплей;

Газовая колонка гаснет в процессе работы;

Отсутствие искры, как следствие, колонка не зажигается.

Самостоятельно несведущий в ремонте электроприборов владелец может заменить элемент питания или зачистить клеммы в случае протечки электролита. Для более детального ремонта, если колонка не работает, требуется вызвать мастера. Правильное последующие выполнение настроек поможет избежать возникновения поломок газовой колонки в дальнейшем.

Газовая колонка гаснет в процессе работы

Затухание горения в колонке может быть вызвано многими повреждениями на линиях водо- и газоподачи. Среди самых частых причин: засоры, поломка автоматики, неисправность мембраны или поджига. Здесь стоит проверить поочередно работу всех систем, при этом не забывая о правилах безопасности.

Хлопает газовая колонка

Достаточно частая проблема при попытке зажечь газ - хлопок в газовой колонке. Чаще всего, ее причина кроется в отсутствии нужной тяги в дымоходе и плохом поступлении газа в камеру. Чтобы обеспечить поступление газа, нужно проверить наличие засоров в газопроводе и дымоходе, а при поломке значимых деталей произвести замену.

Вода плохо греется

Порой пользователи сталкиваются с проблемой, что газовая колонка плохо греет воду. Причины этого могут быть в повреждении мембраны, скоплении копоти, в малом давлении воды и газа. Заострим внимание на факторе, которому ранее не уделялось внимание - мощности.

Недостаток мощности

Одна из наиболее частых причин того, что колонка не работает по указанному температурному режиму - неправильный выбор агрегата для конкретного помещения. При выборе газовой колонке нужно учитывать количество пользующихся водой людей и количество точек водоразбора. Если пренебречь этими факторами, вода будет прохладной, а ее напор - слабым.

За средний показатель можно взять следующие цифры: для 1-2 потребителей и одной точки водоразбора достаточно мощности от 17 до 20 кВт, для 2 и более потребителей и точек уже оптимальна будет мощность до 25 кВт. Если вы планируете покупку колонки для частного дома, то здесь хорошим выбором будет агрегат около 28-30 кВт.

Из колонки капает вода

Когда течет вода из газовой колонки, неисправности следует искать в водяном узле, теплообменнике или шлангах.

Повреждение водяного узла или теплообменника

Чтобы выявить повреждения такого рода, нужно разобрать водонагреватель и просмотреть составляющие на предмет протечки. В случае, когда должным образом не работает водяной узел, нужно осмотреть все стыки труб и герметичность болтовых соединений и прокладок.

Когда причина в теплообменнике, то его стоит осмотреть на предмет наличия характерных зеленых пятен, которые свидетельствуют об образовании свищей. Проблему можно легко решить с помощью паяльника или отдать изделие в ремонт.

Водяной блок колонки

Неправильно установлены шланги входа и выхода

Неисправность водонагревателя, из-за которой не работает и течет колонка, может крыться в неправильном монтаже шлангов. Этот дефект проявляется при первом же применении. Благо, чтобы его устранить, не требуется разбирать колонку, достаточно лишь проверить корректность подключения и наличия всех необходимых фитингов.

Если протечка образовалась со временем, то скорее всего, имеет место износ комплектующих или их брак. В таком случае деталь нужно заменить.

Колонка издает шум и свист

Редкий водонагреватель отличается совершенно бесшумной работой. Шум в системе создает движение воды и ее нагнетание. Но если свистит газовая колонка уже более сильно чем раньше, то аппарат требует диагностики. Чаще всего шумит газовая колонка по нескольким причинам:

Образование ржавчины и накипи в теплообменнике;

Сужение труб из-за засоров;

Повреждение газового клапана.

При появлении шума необходимо найти источник. Для этого нужно поочередно проверить работу всех систем, проследить за изменениями при настройке колонки, зажигании, открытии крана с горячей водой. Скопления накипи и ржавчины можно устранить самостоятельно, но если проблема в регуляторах, то лучше обратиться в мастерскую.