Смеситель для душа Vidima Fine ВА387АА (настенный, с душевым набором)

Преимущества

Система облегченного монтажа SmartFix

Материал корпуса: 100% латунь



Материал рукоятки: металл

Корпус монолитный литой латунный

Керамический картридж 35 мм

Диапазон движения рукоятки: 100°

Функция HWTC

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Кол-во функций лейки: 1



Режимы струи: Rain (Дождь)

Самоочищающаяся лейка

Технология EcoSaving

Технология Cool Body

Эргономичная форма рукоятки

Смеситель VIDIMA Fine ВА387АА для ванны и душа, основным материалом для его производства является латунь. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ.