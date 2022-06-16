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Смеситель для душа Vidima Fine ВА387АА (настенный, с душевым набором)
5.0
2
4 920 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для душа Vidima Fine ВА387АА (настенный, с душевым набором)
Арт. X16982854
5.0
2
Смеситель для душа Vidima Fine ВА387АА (настенный, с душевым набором)
  • Персональная скидка

Смеситель для душа Vidima Fine ВА387АА (настенный, с душевым набором)

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4 920 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16982854
5.0
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
хай-тек
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 920 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель VIDIMA Fine ВА387АА для ванны и душа, основным материалом для его производства является латунь. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ.

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа SmartFix
    • Материал корпуса: 100% латунь
    • Материал рукоятки: металл
    • Корпус монолитный литой латунный
    • Керамический картридж 35 мм
    • Диапазон движения рукоятки: 100°
    • Функция HWTC
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Кол-во функций лейки: 1
    • Режимы струи: Rain (Дождь)
    • Самоочищающаяся лейка
    • Технология EcoSaving
    • Технология Cool Body
    • Эргономичная форма рукоятки