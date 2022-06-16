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Смеситель для душа Vidima Fine ВА387АА (настенный, с душевым набором)
Арт. X16982854
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Смеситель для душа Vidima Fine ВА387АА (настенный, с душевым набором)
Арт. X16982854
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Болгария
|
Родина бренда
|Болгария
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|хай-тек
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- Смеситель VIDIMA Fine ВА387АА для ванны и душа, основным материалом для его производства является латунь. Kерамические кран-буксы производства Германии с поворотом 180º. Стандартное крепление. Ручной переключатель ванна и душ.
Преимущества
- Система облегченного монтажа SmartFix
- Материал корпуса: 100% латунь
- Материал рукоятки: металл
- Корпус монолитный литой латунный
- Керамический картридж 35 мм
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Функция HWTC
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Кол-во функций лейки: 1
- Режимы струи: Rain (Дождь)
- Самоочищающаяся лейка
- Технология EcoSaving
- Технология Cool Body
- Эргономичная форма рукоятки