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Ванна ТРИТОН Стандарт 170 Экстра Н0000099330
Арт. X169153207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1700x700x570
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Ширина, мм
|700
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- В комплектацию ванн «стандарт» не входит дорогой слив перелив полуавтомат, у покупателя есть возможность выбрать слив перелив подешевле. Модельный ряд стандарт можно расценивать как полноценный антикризисный продукт от компании "Тритон" ориентированный на импорт-замещение подобной продукции от европейских и китайских производителей.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность
Внимание! Рама, слив, ножки и экран приобретается отдельно.