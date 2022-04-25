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Ванна ТРИТОН Стандарт 170 Экстра Н0000099330
4.0
2
10 040 ₽
Ванны
  • Персональная скидка
Ванна ТРИТОН Стандарт 170 Экстра Н0000099330
Арт. X169153207
4.0
2
Ванна ТРИТОН Стандарт 170 Экстра Н0000099330
Ванна ТРИТОН Стандарт 170 Экстра Н0000099330
Ванна ТРИТОН Стандарт 170 Экстра Н0000099330
  • Персональная скидка
Ванна ТРИТОН Стандарт 170 Экстра Н0000099330
Ванна ТРИТОН Стандарт 170 Экстра Н0000099330
Ванна ТРИТОН Стандарт 170 Экстра Н0000099330

Ванна ТРИТОН Стандарт 170 Экстра Н0000099330

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10 040 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 855 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Арт. X169153207
4.0
2

Характеристики

Производитель
Triton
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
1700x700x570
Ширина, мм
700
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 040 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 855 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • В комплектацию ванн «стандарт» не входит дорогой слив перелив полуавтомат, у покупателя есть возможность выбрать слив перелив подешевле. Модельный ряд стандарт можно расценивать как полноценный антикризисный продукт от компании "Тритон" ориентированный на импорт-замещение подобной продукции от европейских и китайских производителей. 

    Преимущества

    • Надежность 
    • Долговечность


    Внимание! Рама, слив, ножки и экран приобретается отдельно.