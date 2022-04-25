Ванна ТРИТОН Стандарт 170 Экстра Н0000099330

Преимущества

Надежность

Долговечность

В комплектацию ванн «стандарт» не входит дорогой слив перелив полуавтомат, у покупателя есть возможность выбрать слив перелив подешевле. Модельный ряд стандарт можно расценивать как полноценный антикризисный продукт от компании "Тритон" ориентированный на импорт-замещение подобной продукции от европейских и китайских производителей.