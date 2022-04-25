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Ванна ТРИТОН Цезарь ЭКСТРА Н0000000219
5.0
2
Найти аналог
Ванны
    Ванна ТРИТОН Цезарь ЭКСТРА Н0000000219
    Арт. X169153231
    5.0
    2
    Ванна ТРИТОН Цезарь ЭКСТРА Н0000000219
    Ванна ТРИТОН Цезарь ЭКСТРА Н0000000219
      Ванна ТРИТОН Цезарь ЭКСТРА Н0000000219
      Ванна ТРИТОН Цезарь ЭКСТРА Н0000000219

      Ванна ТРИТОН Цезарь ЭКСТРА Н0000000219

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169153231
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Ширина, мм
      		800
      Длина, мм
      		1800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ванну Цезарь можно назвать законодателем мод, уже 5 лет ванна не сходит с первых строчек реестра, который отвечает за ведение статистики продаж. Анатомическая спинка с двумя вертикальными углублениями для установки в потай форсунок спинного массажа, удобный подголовник с возможностью дополнительно установить полиуретановый подголовник, как на хромированных ножках, так и без, массивные подлокотники, возможность дополнительно установить ручки.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность