Ванна ТРИТОН Цезарь ЭКСТРА Н0000000219
Арт. X169153231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Ширина, мм
|800
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Длина, мм
|1800
- Ванну Цезарь можно назвать законодателем мод, уже 5 лет ванна не сходит с первых строчек реестра, который отвечает за ведение статистики продаж. Анатомическая спинка с двумя вертикальными углублениями для установки в потай форсунок спинного массажа, удобный подголовник с возможностью дополнительно установить полиуретановый подголовник, как на хромированных ножках, так и без, массивные подлокотники, возможность дополнительно установить ручки.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность