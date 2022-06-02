Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 150 (150x70x40x57 см)

Ванну Тритон купить можно для загородного домика, дачи или квартиры. Это экономичная модель ванны, которая обладает и стилем, и функциональностью. Ее внешний вид привлекателен, и при этом подходит под любой интерьер ванной комнаты. Ванна Тритон Ультра хороша своей небольшой глубиной, просторной чашей при небольших габаритах, и прочностью акрила, из которого она изготовлена. Расположенные в чаше серебристые пробки на сливных отверстиях не только позволяют с легкостью заполнить ванну, но и придают ей больше эстетичности. На ванну есть возможность установки экрана, монтаж которого не займет много времени.

Преимущества