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Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 150 (150x70x40x57 см)
4.7
3
7 809 ₽
10 070 ₽
Ванны
  • Персональная скидка
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 150 (150x70x40x57 см)
Арт. X169153051
4.7
3
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 150 (150x70x40x57 см)
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 150 (150x70x40x57 см)
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 150 (150x70x40x57 см)
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 150 (150x70x40x57 см)
  • Персональная скидка
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 150 (150x70x40x57 см)
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 150 (150x70x40x57 см)
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 150 (150x70x40x57 см)
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 150 (150x70x40x57 см)

Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 150 (150x70x40x57 см)

Дарим скидки за
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  • -2 261 ₽
7 809 ₽
10 070 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 октября или позже
    из 620 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169153051
4.7
3

Характеристики

Производитель
Triton
Возможность установки экрана
Да
Габариты, мм
1500x700x570
Глубина, мм
400
Ширина, мм
700
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 261 ₽
7 809 ₽
10 070 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 октября или позже
    из 620 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ванну Тритон купить можно для загородного домика, дачи или квартиры. Это экономичная модель ванны, которая обладает и стилем, и функциональностью. Ее внешний вид привлекателен, и при этом подходит под любой интерьер ванной комнаты. Ванна Тритон Ультра хороша своей небольшой глубиной, просторной чашей при небольших габаритах, и прочностью акрила, из которого она изготовлена. Расположенные в чаше серебристые пробки на сливных отверстиях не только позволяют с легкостью заполнить ванну, но и придают ей больше эстетичности. На ванну есть возможность установки экрана, монтаж которого не займет много времени.

    Преимущества

    • Небольшая
    • Вместительная
    • Легкая в установке
    • Имеет универсальный современный дизайн
    • Прочная и долговечная