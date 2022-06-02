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Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 150 (150x70x40x57 см)
Арт. X169153051
Характеристики
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Производитель
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Возможность установки экрана
|Да
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Габариты, мм
|1500x700x570
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Глубина, мм
|400
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Ширина, мм
|700
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- Ванну Тритон купить можно для загородного домика, дачи или квартиры. Это экономичная модель ванны, которая обладает и стилем, и функциональностью. Ее внешний вид привлекателен, и при этом подходит под любой интерьер ванной комнаты. Ванна Тритон Ультра хороша своей небольшой глубиной, просторной чашей при небольших габаритах, и прочностью акрила, из которого она изготовлена. Расположенные в чаше серебристые пробки на сливных отверстиях не только позволяют с легкостью заполнить ванну, но и придают ей больше эстетичности. На ванну есть возможность установки экрана, монтаж которого не займет много времени.
Преимущества
- Небольшая
- Вместительная
- Легкая в установке
- Имеет универсальный современный дизайн
- Прочная и долговечная