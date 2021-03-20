Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 170 (170x70x40x57 см, без ножек)

Преимущества

Надежность

Долговечность

Ванна Тритон Ультра — это представитель в сегменте недорогих ванн. Сделана из акрила. Классическая форма чаши давно привычна и любима нашими покупателями. Популярный размер, привычный внешний вид с гладкими стенками и невысокая цена делают ванну Тритон Ультра 170 идеальным решением для замены старой чугунной или железной ванны на новую.