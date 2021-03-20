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Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 170 (170x70x40x57 см, без ножек)
Арт. X169153951
Характеристики
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Производитель
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Возможность установки экрана
|Да
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Габариты, мм
|1700x700x570
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Глубина, мм
|400
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Ширина, мм
|700
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- Ванна Тритон Ультра — это представитель в сегменте недорогих ванн. Сделана из акрила. Классическая форма чаши давно привычна и любима нашими покупателями. Популярный размер, привычный внешний вид с гладкими стенками и невысокая цена делают ванну Тритон Ультра 170 идеальным решением для замены старой чугунной или железной ванны на новую.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность
Внимание! Ножки в комплектацию ванны не входят!