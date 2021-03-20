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Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 170 (170x70x40x57 см, без ножек)
5.0
1
10 930 ₽
Ванны
  • Персональная скидка
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 170 (170x70x40x57 см, без ножек)
Арт. X169153951
5.0
1
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 170 (170x70x40x57 см, без ножек)
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 170 (170x70x40x57 см, без ножек)
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 170 (170x70x40x57 см, без ножек)
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 170 (170x70x40x57 см, без ножек)
  • Персональная скидка
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 170 (170x70x40x57 см, без ножек)
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 170 (170x70x40x57 см, без ножек)
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 170 (170x70x40x57 см, без ножек)
Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 170 (170x70x40x57 см, без ножек)

Ванна ТРИТОН УЛЬТРА 170 (170x70x40x57 см, без ножек)

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10 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 октября или позже
    из 620 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169153951
5.0
1

Характеристики

Производитель
Triton
Возможность установки экрана
Да
Габариты, мм
1700x700x570
Глубина, мм
400
Ширина, мм
700
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 октября или позже
    из 620 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ванна Тритон Ультра — это представитель в сегменте недорогих ванн. Сделана из акрила. Классическая форма чаши давно привычна и любима нашими покупателями. Популярный размер, привычный внешний вид с гладкими стенками и невысокая цена делают ванну Тритон Ультра 170 идеальным решением для замены старой чугунной или железной ванны на новую.

    Преимущества

    • Надежность
    • Долговечность


    Внимание! Ножки в комплектацию ванны не входят!