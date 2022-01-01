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Ванна Triton БРИЗ Экстра левый Н0000000178
Найти аналог
Ванны
    Ванна Triton БРИЗ Экстра левый Н0000000178
    Арт. X169153272
    Ванна Triton БРИЗ Экстра левый Н0000000178

      Ванна Triton БРИЗ Экстра левый Н0000000178

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169153272

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Габариты, мм
      		1500x950x670
      Глубина, мм
      		475
      Возможность установки панели
      		Нет
      Ножки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Бриз разработана для людей, которые могут себе позволить долгое время проводить в ванной. Внутренняя геометрия направлена на повторение анатомического строения тела человека. Специально разработанное посадочное место жестко закрепит и позволит расслабить шейные позвонки, на мягком полиуретановом подголовнике. Экран в комплект не входит.