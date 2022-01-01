Ванна Triton БРИЗ Экстра левый Н0000000178

Бриз разработана для людей, которые могут себе позволить долгое время проводить в ванной. Внутренняя геометрия направлена на повторение анатомического строения тела человека. Специально разработанное посадочное место жестко закрепит и позволит расслабить шейные позвонки, на мягком полиуретановом подголовнике. Экран в комплект не входит.