Смеситель для кухни (мойки) Vidima Орион BA006AA

Преимущества

По типу управления: Универсальный

Установка на раковину

Система усиленной фиксации StrongFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Корпус монолитный литой латунный



Литой поворотный излив

Угол поворота излива 360°

J-излив

Длина излива, мм: 224

Аэратор Perlator

Керамический картридж 35 мм

Диапазон движения рукоятки: 100°

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Низкий уровень шума

Однорычажные смесители выполняют не только необходимые практические, но и эстетические функции: эти устройства предназначены для смешивания горячей и холодной воды и украшают ванную и кухню. Современный рынок предлагает множество вариантов однорычажных смесителей различных конструкций и дизайна. Cмесители vidima серии "Орион" оценят практичные и современные люди. Продукция компании «Vidima» имеет полный спектр сантехнического оборудования элегантного дизайна и высокого качества в среднем ценовом сегменте. Смеситель Vidima имеет классический дизайн и лаконично впишется в любой интерьер, дополнив существующую сантехнику. Высокий излив отлично подходит для мытья крупных продуктов и посуды больших размеров.