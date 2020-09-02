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Смеситель для кухни (мойки) Vidima Орион BA006AA
Арт. X169820514
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Однорычажные смесители выполняют не только необходимые практические, но и эстетические функции: эти устройства предназначены для смешивания горячей и холодной воды и украшают ванную и кухню. Современный рынок предлагает множество вариантов однорычажных смесителей различных конструкций и дизайна. Cмесители vidima серии "Орион" оценят практичные и современные люди. Продукция компании «Vidima» имеет полный спектр сантехнического оборудования элегантного дизайна и высокого качества в среднем ценовом сегменте. Смеситель Vidima имеет классический дизайн и лаконично впишется в любой интерьер, дополнив существующую сантехнику. Высокий излив отлично подходит для мытья крупных продуктов и посуды больших размеров.
Преимущества
- По типу управления: Универсальный
- Установка на раковину
- Система усиленной фиксации StrongFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Корпус монолитный литой латунный
- Литой поворотный излив
- Угол поворота излива 360°
- J-излив
- Длина излива, мм: 224
- Аэратор Perlator
- Керамический картридж 35 мм
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Низкий уровень шума