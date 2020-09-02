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Смеситель для кухни (мойки) Vidima Орион BA006AA
5.0
3
4 410 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни (мойки) Vidima Орион BA006AA
Арт. X169820514
5.0
3
Смеситель для кухни (мойки) Vidima Орион BA006AA
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни (мойки) Vidima Орион BA006AA

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4 410 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X169820514
5.0
3

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 410 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Однорычажные смесители выполняют не только необходимые практические, но и эстетические функции: эти устройства предназначены для смешивания горячей и холодной воды и украшают ванную и кухню. Современный рынок предлагает множество вариантов однорычажных смесителей различных конструкций и дизайна. Cмесители vidima серии "Орион" оценят практичные и современные люди. Продукция компании «Vidima» имеет полный спектр сантехнического оборудования элегантного дизайна и высокого качества в среднем ценовом сегменте. Смеситель Vidima имеет классический дизайн и лаконично впишется в любой интерьер, дополнив существующую сантехнику. Высокий излив отлично подходит для мытья крупных продуктов и посуды больших размеров.

    Преимущества

    • По типу управления: Универсальный
    • Установка на раковину
    • Система усиленной фиксации StrongFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Корпус монолитный литой латунный
    • Литой поворотный излив
    • Угол поворота излива 360°
    • J-излив
    • Длина излива, мм: 224
    • Аэратор Perlator
    • Керамический картридж 35 мм
    • Диапазон движения рукоятки: 100°
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Низкий уровень шума