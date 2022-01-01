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Смеситель для кухни Vidima Wave BA418AA
Арт. О00000030860
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель для кухни Vidima WAVE BA418AA выполненный в современном стиле. Он имеет глянцевую, хромированную поверхность, нарядно выглядит. В конструкции использован один рычаг с переключением на картридж. Это позволяет плавно регулировать подачу воды и ее температуру. Оснащен аэратором, наполняющим воду воздухом и способствующим экономному ее расходованию. В конструкции использован поворотный, вращающийся излив традиционной формы длиной 207 мм и высотой 179 мм. Для повышения удобства использования предусмотрена гибкая подводка. Устройство выполнено из качественной, экологически безопасной латуни. Она не темнеет, не окисляется, не вступает в реакции с химически агрессивными веществами, которые могут присутствовать в воде.
Преимущества
- Система усиленной фиксации StrongFix
- Материал рукоятки: металл
- Трубчатый поворотный излив
- Угол поворота излива 360°
- Длина излива, мм: 207
- Аэратор Perlator
- Керамический картридж 35 мм
- Функция HWTC
- Индикатор холодной/горячей воды
- Возможность установки нажимного донного клапана