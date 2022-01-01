Преимущества

Система усиленной фиксации StrongFix

Материал рукоятки: металл

Трубчатый поворотный излив

Угол поворота излива 360°

Длина излива, мм: 207

Аэратор Perlator

Керамический картридж 35 мм

Функция HWTC

Индикатор холодной/горячей воды

Возможность установки нажимного донного клапана

Смеситель для кухни Vidima WAVE BA418AA выполненный в современном стиле. Он имеет глянцевую, хромированную поверхность, нарядно выглядит. В конструкции использован один рычаг с переключением на картридж. Это позволяет плавно регулировать подачу воды и ее температуру. Оснащен аэратором, наполняющим воду воздухом и способствующим экономному ее расходованию. В конструкции использован поворотный, вращающийся излив традиционной формы длиной 207 мм и высотой 179 мм. Для повышения удобства использования предусмотрена гибкая подводка. Устройство выполнено из качественной, экологически безопасной латуни. Она не темнеет, не окисляется, не вступает в реакции с химически агрессивными веществами, которые могут присутствовать в воде.