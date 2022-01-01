Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для кухни Vidima Wave BA418AA
6 050 ₽
Смесители для кухни
  • Персональная скидка
Смеситель для кухни Vidima Wave BA418AA
Арт. О00000030860
Смеситель для кухни Vidima Wave BA418AA
  • Персональная скидка

Смеситель для кухни Vidima Wave BA418AA

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000030860

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для кухни Vidima WAVE BA418AA выполненный в современном стиле. Он имеет глянцевую, хромированную поверхность, нарядно выглядит. В конструкции использован один рычаг с переключением на картридж. Это позволяет плавно регулировать подачу воды и ее температуру. Оснащен аэратором, наполняющим воду воздухом и способствующим экономному ее расходованию. В конструкции использован поворотный, вращающийся излив традиционной формы длиной 207 мм и высотой 179 мм. Для повышения удобства использования предусмотрена гибкая подводка. Устройство выполнено из качественной, экологически безопасной латуни. Она не темнеет, не окисляется, не вступает в реакции с химически агрессивными веществами, которые могут присутствовать в воде.

    Преимущества

    • Система усиленной фиксации StrongFix
    • Материал рукоятки: металл
    • Трубчатый поворотный излив
    • Угол поворота излива 360°
    • Длина излива, мм: 207
    • Аэратор Perlator
    • Керамический картридж 35 мм
    • Функция HWTC
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Возможность установки нажимного донного клапана