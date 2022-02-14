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Смеситель для кухни (мойки) Vidima Флоу BA225AA
4.0
1
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни (мойки) Vidima Флоу BA225AA
    Арт. X1698205127
    4.0
    1
    Смеситель для кухни (мойки) Vidima Флоу BA225AA

      Смеситель для кухни (мойки) Vidima Флоу BA225AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X1698205127
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Основным материалом смесителя для кухни VIDIMA Флоу BA225AA является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима, отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%. Vidima гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и безопасность здоровья при эксплуатации. Чтобы смеситель для кухни VIDIMA Флоу BA225AA имел неповторимый блеск, который характерен для смесителей Vidima, компания использует электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN 248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое — от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и эластичного хромового покрытия.

        Преимущества

        • Установка на раковину
        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Угол поворота излива 360°
        • Длина излива, мм: 230
        • Аэратор Perlator
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Индикатор холодной/горячей воды