Смеситель для кухни (мойки) Vidima Флоу BA225AA

Преимущества

Установка на раковину

Материал корпуса и излива: 100% латунь



Угол поворота излива 360°



Длина излива, мм: 230



Аэратор Perlator

Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°

Индикатор холодной/горячей воды



Основным материалом смесителя для кухни VIDIMA Флоу BA225AA является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима, отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%. Vidima гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и безопасность здоровья при эксплуатации. Чтобы смеситель для кухни VIDIMA Флоу BA225AA имел неповторимый блеск, который характерен для смесителей Vidima, компания использует электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN 248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое — от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и эластичного хромового покрытия.