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Смеситель для кухни Vidima Life BA359AA
5.0
2
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни Vidima Life BA359AA
    Арт. X16982059
    5.0
    2
    Смеситель для кухни Vidima Life BA359AA

      Смеситель для кухни Vidima Life BA359AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X16982059
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Основным материалом смесителей марки Vidima является латунь, состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима, отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%Чтобы смесители Vidima имели неповторимый блеск, который характерен для смесителей Vidima, компания использует электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN 248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое — от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и эластичного хромового покрытия. Компания Vidima гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и безопасность здоровья при эксплуатации.

        Преимущества

        • Система усиленной фиксации StrongFix
        • Материал корпуса и излива: 100% латунь
        • Материал рукоятки: высокопрочный пластик
        • Трубчатый поворотный излив
        • Угол поворота излива 360°
        • Длина излива, мм: 200
        • Аэратор Perlator
        • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
        • Индикатор холодной/горячей воды
        • Возможность установки нажимного донного клапана