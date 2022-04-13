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Шкаф-зеркало Тритон Диана 55 002.42.0550.101.01.01.R (с подсветкой, справа)
Арт. X169154396
- Персональная скидка
Шкаф-зеркало Тритон Диана 55 002.42.0550.101.01.01.R (с подсветкой, справа)
Арт. X169154396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Форма зеркала
|прямоугольное
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Материал
|ЛДСП, МДФ
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- Зеркало для ванной Диана, это не просто зеркало, а целый комплект мебели, решающей различные задачи. Зеркало оснащено верхней подсветкой, полочкой для туалетных принадлежностей и небольшим шкафчиком с распашной дверью. Такая мебель для ванной существенно разгружает помещение от необходимых мелочей, делая их не заметными постороннему взгляду и в то же время всегда находящимися под рукой и хозяев.