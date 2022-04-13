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Шкаф-зеркало Тритон Диана 55 002.42.0550.101.01.01.R (с подсветкой, справа)
5.0
2
3 980 ₽
Зеркала
  • Персональная скидка
Шкаф-зеркало Тритон Диана 55 002.42.0550.101.01.01.R (с подсветкой, справа)
Арт. X169154396
5.0
2
Шкаф-зеркало Тритон Диана 55 002.42.0550.101.01.01.R (с подсветкой, справа)
Шкаф-зеркало Тритон Диана 55 002.42.0550.101.01.01.R (с подсветкой, справа)
  • Персональная скидка
Шкаф-зеркало Тритон Диана 55 002.42.0550.101.01.01.R (с подсветкой, справа)
Шкаф-зеркало Тритон Диана 55 002.42.0550.101.01.01.R (с подсветкой, справа)

Шкаф-зеркало Тритон Диана 55 002.42.0550.101.01.01.R (с подсветкой, справа)

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3 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169154396
5.0
2

Характеристики

Производитель
Triton
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Форма зеркала
прямоугольное
Материал
ЛДСП, МДФ
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Зеркало для ванной Диана, это не просто зеркало, а целый комплект мебели, решающей различные задачи. Зеркало оснащено верхней подсветкой, полочкой для туалетных принадлежностей и небольшим шкафчиком с распашной дверью. Такая мебель для ванной существенно разгружает помещение от необходимых мелочей, делая их не заметными постороннему взгляду и в то же время всегда находящимися под рукой и хозяев.