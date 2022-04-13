Шкаф-зеркало Тритон Диана 80 002.42.0800.101.01.01.L (с подсветкой, слева)

Зеркало со шкафчиком Диана – этот именно тот элемент интерьера, который несет важную функциональную нагрузку. Благодаря отличным отражающим свойствам, зеркало будет делать ванную комнату визуально больше, а сам шкафчик расположен так, чтобы там поместилось все необходимое. Специальное влагостойкое покрытие гарантирует долгий срок службы. Дополнительная подсветка выполнена в виде удобного верхнего светильника. Универсальный дизайн зеркала со шкафом подойдет любому современному ванному интерьеру.