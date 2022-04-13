Шкаф-зеркало Тритон Кристи 55 003.42.0550.101.01.01.R (с подсветкой, справа)

Зеркальный шкаф Triton Кристи – это образец функционального подхода к оформлению ванных комнат. В нем нет ничего лишнего – полочка, шкафчик и светильник. Оно имеет небольшие габариты при большом собственном «росте», что позволит с легкостью поместить его даже в малогабаритной ванне. Объем помещения от этого нисколько не пострадает. Зеркало для ванной на своей полочке и в шкафчике даст место всему необходимому для принятия гигиенических процедур. Экономичная мягкая подсветка обеспечит удобство и уют пользователю.