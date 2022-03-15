Преимущества

Система шумопонижения



Усиленная конструкция повышенной надежности

Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%

Максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями

Смеситель SWES RESTA R8CES5 0226 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Смеситель оснащен цельнолитой металлической рукояткой, термоизолированной от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога. Обладает простым монтажом и травмобезопасным дизайном. Так же в смеситель встроен картридж с керамическими дисками и аэратор, ограничивающий расход воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды.