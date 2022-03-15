Смеситель Swes Resta R8CES5 0226
Арт. X169821362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|классический
- Смеситель SWES RESTA R8CES5 0226 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Смеситель оснащен цельнолитой металлической рукояткой, термоизолированной от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога. Обладает простым монтажом и травмобезопасным дизайном. Так же в смеситель встроен картридж с керамическими дисками и аэратор, ограничивающий расход воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды.
Преимущества
- Система шумопонижения
- Усиленная конструкция повышенной надежности
- Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%
- Максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями
- Система шумопонижения