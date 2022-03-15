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Смеситель Swes Resta R8CES5 0226
5.0
2
4 030 ₽
Смесители для ванны и душа
    Смеситель Swes Resta R8CES5 0226
    Арт. X169821362
    5.0
    2
    Смеситель Swes Resta R8CES5 0226

      Смеситель Swes Resta R8CES5 0226

      4 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169821362
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      4 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель SWES RESTA R8CES5 0226 имеет цельнолитой корпус из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Смеситель оснащен цельнолитой металлической рукояткой, термоизолированной от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога. Обладает простым монтажом и травмобезопасным дизайном. Так же в смеситель встроен картридж с керамическими дисками и аэратор, ограничивающий расход воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды.

        Преимущества

        • Система шумопонижения
        • Усиленная конструкция повышенной надежности
        • Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%
        • Максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями