Смеситель Swes Tetro E1CRV5 0168
Арт. X169821314
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
- Смеситель SWES RONDO изготовлен из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Смеситель оснащен цельнолитой металлической рукояткой, термоизолированной от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога. Обладает простым монтажом и травмобезопасным дизайном. Так же в смеситель встроен картридж с керамическими дисками и аэратор LIMIT, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды.
Преимущества
- Присоединительное расстояние 150+24 мм
- Керамический дивертор
- Cистема крепления ручки дивертера TermoClick
- Обратные клапаны
- Система шумопонижения
- Усиленная конструкция повышенной надежности
- Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%
- Максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями
- Индивидуальная сберегающая упаковка Safe Pack