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Смеситель Swes Tetro E1CRV5 0168
4.3
8
4 400 ₽
Смесители для ванны и душа
    Смеситель Swes Tetro E1CRV5 0168
    Арт. X169821314
    4.3
    8
    Смеситель Swes Tetro E1CRV5 0168

      Смеситель Swes Tetro E1CRV5 0168

      4 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169821314
      4.3
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Swes
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      4 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель SWES RONDO изготовлен из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Смеситель оснащен цельнолитой металлической рукояткой, термоизолированной от соприкосновения с корпусом смесителя, для защиты от ожога. Обладает простым монтажом и травмобезопасным дизайном. Так же в смеситель встроен картридж с керамическими дисками и аэратор LIMIT, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды.

        Преимущества
        • Присоединительное расстояние 150+24 мм
        • Керамический дивертор
        • Cистема крепления ручки дивертера TermoClick
        • Обратные клапаны
        • Система шумопонижения
        • Усиленная конструкция повышенной надежности
        • Водосберегающие технологии позволяющие экономить до 55%
        • Максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями
        • Индивидуальная сберегающая упаковка Safe Pack