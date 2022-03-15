Смеситель Swes Extra X4CAZ2 0134

Преимущества

Литой излив, длина 200 мм

Присоединительное расстояние 150+24 мм

Керамический дивертор

Cистема крепления ручки дивертера TermoClick

Обратные клапаны

Система шумопонижения

Cистема крепления маховиков TermoClick

Латунные трехпроходные вентили с керамическими дисками 180°, с шумопонижающими вставками

Аэратор LIMIT, ограничивающий расхода воды и формирующий бесшумную и мягкую струю воды

Простой монтаж, стандартное подключение

Эргономичный, травмобезопасный дизайн

Максимальная взаимозаменяемость комплектующих между моделями

Смеситель SWES EXTRA X4CAZ5 0135 универсальный смеситель изготовленный из высококачественной литейной латуни ЛЦ40С, с пониженным содержанием свинца, соответствующей ГОСТ 17711-93, а так же имеет износостойкое никель-хромовое покрытие ChroMAX. Цельнолитые металлические маховики, изолированные термовставками в местах крепления и соприкосновения маховика с корпусом смесителя, предусмотрены для защиты от ожога.