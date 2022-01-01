Ножовка ЭНКОР 20980 по металлу Оса

Преимущества

Длина полотна - 300 мм

Регулируемая

Ножовка по металлу Энкор Оса 20980 предназначена для распилки металлических материалов. Специальный винт позволяет регулировать силу натяжения полотна, что способствует точности реза. Благодаря обрезиненной рукоятке инструмент не выскользнет из рук во время работы