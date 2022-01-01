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Ножовка ЭНКОР 20980 по металлу Оса
Найти аналог
Ножовки по металлу
    Ножовка ЭНКОР 20980 по металлу Оса
    Арт. Х1305248
    Ножовка ЭНКОР 20980 по металлу Оса
    Ножовка ЭНКОР 20980 по металлу Оса
      Ножовка ЭНКОР 20980 по металлу Оса
      Ножовка ЭНКОР 20980 по металлу Оса

      Ножовка ЭНКОР 20980 по металлу Оса

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1305248

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		ножовка по металлу
      Длина лезвия, мм
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножовка по металлу Энкор Оса 20980 предназначена для распилки металлических материалов. Специальный винт позволяет регулировать силу натяжения полотна, что способствует точности реза. Благодаря обрезиненной рукоятке инструмент не выскользнет из рук во время работы

        Преимущества

        • Длина полотна - 300 мм
        • Регулируемая