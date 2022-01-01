Ножовка ЭНКОР 20980 по металлу Оса
Арт. Х1305248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|ножовка по металлу
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Длина лезвия, мм
|300
- Ножовка по металлу Энкор Оса 20980 предназначена для распилки металлических материалов. Специальный винт позволяет регулировать силу натяжения полотна, что способствует точности реза. Благодаря обрезиненной рукоятке инструмент не выскользнет из рук во время работы
Преимущества
- Длина полотна - 300 мм
- Регулируемая