Пила ЭНКОР 9830 Пила лучковая "Барсук" 300мм комбинир.

Преимущества

Долговечность

Удобство использования

Пористая накладка - фиксирует положение руки

Подходит для различных типов полотен

Полотна длиной 30 см

Износостойкость

Эффективность в работе

Рамка имеет удобную форму

Комбинированная лучковая пила 300 мм 1/24 Энкор Барсук 9830 совместно с различными полотнами подходит для распила разнообразных материалов, таких как: сухая/сырая древесина, металл, керамика и даже газосиликат. Инструмент отличается высокой прочностью и надежностью в применении. С его помощью можно легко справиться с распилом заготовок любых размеров