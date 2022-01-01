Пила ЭНКОР 9830 Пила лучковая "Барсук" 300мм комбинир.
Арт. X1319190746
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип ножовки
|универсальная
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Длина лезвия, мм
|300
- Комбинированная лучковая пила 300 мм 1/24 Энкор Барсук 9830 совместно с различными полотнами подходит для распила разнообразных материалов, таких как: сухая/сырая древесина, металл, керамика и даже газосиликат. Инструмент отличается высокой прочностью и надежностью в применении. С его помощью можно легко справиться с распилом заготовок любых размеров
Преимущества
- Долговечность
- Удобство использования
- Пористая накладка - фиксирует положение руки
- Подходит для различных типов полотен
- Полотна длиной 30 см
- Износостойкость
- Эффективность в работе
- Рамка имеет удобную форму