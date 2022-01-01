Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пила ЭНКОР 9830 Пила лучковая "Барсук" 300мм комбинир.
Найти аналог
Лучковые пилы
    Пила ЭНКОР 9830 Пила лучковая "Барсук" 300мм комбинир.
    Арт. X1319190746
    Пила ЭНКОР 9830 Пила лучковая "Барсук" 300мм комбинир.
    Пила ЭНКОР 9830 Пила лучковая "Барсук" 300мм комбинир.
    Пила ЭНКОР 9830 Пила лучковая "Барсук" 300мм комбинир.
      Пила ЭНКОР 9830 Пила лучковая "Барсук" 300мм комбинир.
      Пила ЭНКОР 9830 Пила лучковая "Барсук" 300мм комбинир.
      Пила ЭНКОР 9830 Пила лучковая "Барсук" 300мм комбинир.

      Пила ЭНКОР 9830 Пила лучковая "Барсук" 300мм комбинир.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1319190746

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип ножовки
      		универсальная
      Длина лезвия, мм
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированная лучковая пила 300 мм 1/24 Энкор Барсук 9830 совместно с различными полотнами подходит для распила разнообразных материалов, таких как: сухая/сырая древесина, металл, керамика и даже газосиликат. Инструмент отличается высокой прочностью и надежностью в применении. С его помощью можно легко справиться с распилом заготовок любых размеров

        Преимущества

        • Долговечность
        • Удобство использования
        • Пористая накладка - фиксирует положение руки
        • Подходит для различных типов полотен
        • Полотна длиной 30 см
        • Износостойкость
        • Эффективность в работе
        • Рамка имеет удобную форму