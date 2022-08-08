Монтажная пила Makita LW1401
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|18
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Торцовочная пила Makita lw1401 - то, что нужно для быстрой резки металлических заготовок. Ее долговечный двигатель мощностью свыше двух тысяч Ватт без особого труда справляется с ПВХ, изделиями из цветного металла, пластмассы. Оснащенная удобной рукояткой скобовидной формы, пила этой модели отличается хорошей управляемостью во время работы, а ее возможность отрегулировать направляющую по трем положениям - под прямым углом, под углом в сорок пять градусов и по направлению без уклона - дают возможность нарезания по выкройкам. Для предохранения оператора от появляющихся во время работы искр и летящей пыли, пила оснащена прочным металлическим кожухом, а для обеспечения точной работы - регулируемым ограничителем глубины обработки. Makita lw1401 купить можно для профессиональной и бытовой эксплуатации.
Преимущества пилы отрезной по металлу Makita lw1401:
- Маневренная;
- Производительная;
- Легко изменять глубину обработки;
- Изменяющая наклон направляющая;
- Есть ограничитель толщины реза;
- Оснащена защитой от искр.
Комплектация:
- Монтажная пила;
- Отрезной диск 350 мм;
- Торцовый ключ;
- Инструкция по применению;
- Упаковка.