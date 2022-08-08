Монтажная пила Makita LW1401

Торцовочная пила Makita lw1401 - то, что нужно для быстрой резки металлических заготовок. Ее долговечный двигатель мощностью свыше двух тысяч Ватт без особого труда справляется с ПВХ, изделиями из цветного металла, пластмассы. Оснащенная удобной рукояткой скобовидной формы, пила этой модели отличается хорошей управляемостью во время работы, а ее возможность отрегулировать направляющую по трем положениям - под прямым углом, под углом в сорок пять градусов и по направлению без уклона - дают возможность нарезания по выкройкам. Для предохранения оператора от появляющихся во время работы искр и летящей пыли, пила оснащена прочным металлическим кожухом, а для обеспечения точной работы - регулируемым ограничителем глубины обработки. Makita lw1401 купить можно для профессиональной и бытовой эксплуатации.

Преимущества пилы отрезной по металлу Makita lw1401:

Маневренная;

Производительная;

Легко изменять глубину обработки;

Изменяющая наклон направляющая;

Есть ограничитель толщины реза;

Оснащена защитой от искр.

Комплектация: