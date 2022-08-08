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Монтажная пила Makita LW1401
4.0
1
21 540 ₽
28 780 ₽
Монтажные пилы
    Монтажная пила Makita LW1401
    Арт. О00000014973
    4.0
    1
    Монтажная пила Makita LW1401
    Монтажная пила Makita LW1401
    Монтажная пила Makita LW1401
    Монтажная пила Makita LW1401
    Монтажная пила Makita LW1401
    Монтажная пила Makita LW1401
      Монтажная пила Makita LW1401
      Монтажная пила Makita LW1401
      Монтажная пила Makita LW1401
      Монтажная пила Makita LW1401
      Монтажная пила Makita LW1401
      Монтажная пила Makita LW1401

      Монтажная пила Makita LW1401

      • -7 240 ₽
      21 540 ₽
      28 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000014973
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		18
      Все характеристики
      • -7 240 ₽
      21 540 ₽
      28 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Торцовочная пила Makita lw1401 - то, что нужно для быстрой резки металлических заготовок. Ее долговечный двигатель мощностью свыше двух тысяч Ватт без особого труда справляется с ПВХ, изделиями из цветного металла, пластмассы. Оснащенная удобной рукояткой скобовидной формы, пила этой модели отличается хорошей управляемостью во время работы, а ее возможность отрегулировать направляющую по трем положениям - под прямым углом, под углом в сорок пять градусов и по направлению без уклона - дают возможность нарезания по выкройкам. Для предохранения оператора от появляющихся во время работы искр и летящей пыли, пила оснащена прочным металлическим кожухом, а для обеспечения точной работы - регулируемым ограничителем глубины обработки. Makita lw1401 купить можно для профессиональной и бытовой эксплуатации.

        Преимущества пилы отрезной по металлу Makita lw1401:

        • Маневренная;
        • Производительная;
        • Легко изменять глубину обработки;
        • Изменяющая наклон направляющая;
        • Есть ограничитель толщины реза;
        • Оснащена защитой от искр.

        Комплектация:

        • Монтажная пила;
        • Отрезной диск 350 мм;
        • Торцовый ключ;
        • Инструкция по применению;
        • Упаковка.