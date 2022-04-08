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Ножовка по металлу Лакра 2601023 (300 мм., пластм. ручка)
5.0
4
Найти аналог
Ножовки по металлу
    Ножовка по металлу Лакра 2601023 (300 мм., пластм. ручка)
    Арт. X1319190795
    5.0
    4
    Ножовка по металлу Лакра 2601023 (300 мм., пластм. ручка)
    Ножовка по металлу Лакра 2601023 (300 мм., пластм. ручка)
      Ножовка по металлу Лакра 2601023 (300 мм., пластм. ручка)
      Ножовка по металлу Лакра 2601023 (300 мм., пластм. ручка)

      Ножовка по металлу Лакра 2601023 (300 мм., пластм. ручка)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319190795
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип ножовки
      		ножовка по металлу
      Длина лезвия, мм
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножовка по металлу Лакра 2601023 (300 мм., пластм. ручка) применяется для распила металлических заготовок, а также дерева и пластмассы различной толщины.

        Преимущества

        • Обеспечивает ровный и точный распил заготовки с высокой производительностью
        • Эргономичная пластиковая рукоятка гарантирует надежный захват, создавая дополнительный комфорт при работе