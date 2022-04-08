Ножовка по металлу Лакра 2601023 (300 мм., пластм. ручка)
Арт. X1319190795
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип ножовки
|ножовка по металлу
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Длина лезвия, мм
|300
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- Ножовка по металлу Лакра 2601023 (300 мм., пластм. ручка) применяется для распила металлических заготовок, а также дерева и пластмассы различной толщины.
Преимущества
- Обеспечивает ровный и точный распил заготовки с высокой производительностью
- Эргономичная пластиковая рукоятка гарантирует надежный захват, создавая дополнительный комфорт при работе