Преимущества

Обеспечивает ровный и точный распил заготовки с высокой производительностью

Эргономичная пластиковая рукоятка гарантирует надежный захват, создавая дополнительный комфорт при работе

Ножовка по металлу Лакра 2601023 (300 мм., пластм. ручка) применяется для распила металлических заготовок, а также дерева и пластмассы различной толщины.