Преимущества

Облицованный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла

Пильное полотно, поворачивается на 180 градусов

Регулируемый в осевом направлении упор для ограничения длины реза

Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока

Количество ходов пилки в минуту регулируется усилием нажатия на клавишу пуска

Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850 предназначена для распиловки дерева, металла, пластмассы. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья, что обеспечивает точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла. Число ходов в минуту регулируется усилием нажатия на клавишу пуск. Модель поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется инструмент Metabo с аккумуляторами 18 В.