Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850
Арт. X104804120130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аккумулятора
|Li-lon
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Напряжение аккумулятора, В
|18
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- Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850 предназначена для распиловки дерева, металла, пластмассы. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья, что обеспечивает точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла. Число ходов в минуту регулируется усилием нажатия на клавишу пуск. Модель поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется инструмент Metabo с аккумуляторами 18 В.
Преимущества
- Облицованный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла
- Пильное полотно, поворачивается на 180 градусов
- Регулируемый в осевом направлении упор для ограничения длины реза
- Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока
- Количество ходов пилки в минуту регулируется усилием нажатия на клавишу пуска