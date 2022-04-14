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Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850
5.0
2
20 399 ₽
Аккумуляторные сабельные пилы
    Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850
    Арт. X104804120130
    5.0
    2
    Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850
    Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850
    Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850
    Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850
      Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850
      Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850
      Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850
      Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850

      Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850

      20 399 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X104804120130
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      20 399 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная сабельная пила Metabo ASE 18 LTX 602269850 предназначена для распиловки дерева, металла, пластмассы. Корпус редуктора выполнен из алюминиевого литья, что обеспечивает точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла. Число ходов в минуту регулируется усилием нажатия на клавишу пуск. Модель поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется инструмент Metabo с аккумуляторами 18 В.

        Преимущества 

        • Облицованный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла
        • Пильное полотно, поворачивается на 180 градусов
        • Регулируемый в осевом направлении упор для ограничения длины реза
        • Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока
        • Количество ходов пилки в минуту регулируется усилием нажатия на клавишу пуска