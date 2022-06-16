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Стамеска по дереву Лакра 3309116 (16 мм)
5.0
3
330 ₽
Плоские стамески
    Стамеска по дереву Лакра 3309116 (16 мм)
    Арт. Х13013946
    5.0
    3
    Стамеска по дереву Лакра 3309116 (16 мм)

      Стамеска по дереву Лакра 3309116 (16 мм)

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13013946
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Количество предметов, шт
      		1
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стамеска по дереву Лакра 3309116 применяется для выборки различных углублений в древесине, строгания, зачистки пазов и снятия фасок.

        Преимущества

        • Изготовлена из закаленной высококачественной инструментальной стали, имеющей продолжительный срок эксплуатации
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный захват, исключает проскальзывание инструмента в руке