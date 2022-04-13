Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стамеска по дереву Лакра 3309125 (25 мм)
5.0
2
400 ₽
Плоские стамески
    Стамеска по дереву Лакра 3309125 (25 мм)
    Арт. Х13013950
    5.0
    2
    Стамеска по дереву Лакра 3309125 (25 мм)

      Стамеска по дереву Лакра 3309125 (25 мм)

      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13013950
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Количество предметов, шт
      		1
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Пильный диск по ламинату и ПВХ Практика 034-281 (210х30/20/16 мм, ширина пропила 4 мм, количество зубов 64)
      1 209 ₽
      1 210 ₽
      5.0
      Пильный диск по ламинату и ПВХ Практика 034-281 (210х30/20/16 мм, ширина пропила 4 мм, количество зубов 64)
      • -1 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      429 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Отвертка Лакра 3101005 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x100 мм
      130 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101005 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, SL6x100 мм
      Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
      135 ₽
      5.0
      Отвертка Лакра 3101013 намагниченный наконечник, двухкомпонентная ручка, PH2x100 мм
      Пильный диск по дереву Практика 030-382 (диаметр 185, посадочный 30/20/16 мм, толщина 2,2 мм)
      730 ₽
      5.0
      Пильный диск по дереву Практика 030-382 (диаметр 185, посадочный 30/20/16 мм, толщина 2,2 мм)
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-782, 20х152 мм
      120 ₽
      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-782, 20х152 мм
      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-799, 22х152 мм
      130 ₽
      Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-799, 22х152 мм
      Стамеска по дереву Лакра 3309116 (16 мм)
      330 ₽
      5.0
      Стамеска по дереву Лакра 3309116 (16 мм)
      Стамеска по дереву Лакра 3309118 (18 мм)
      410 ₽
      5.0
      Стамеска по дереву Лакра 3309118 (18 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стамеска по дереву Лакра 3309125 (25 мм) применяется для выборки различных углублений в древесине, строгания, зачистки пазов и снятия фасок.

        Преимущества

        • Изготовлена из закаленной высококачественной инструментальной стали, имеющей продолжительный срок эксплуатации
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный захват, исключает проскальзывание инструмента в руке