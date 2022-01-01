Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор токарных резцов Кратон 2 25 04 002, 8 предметов
3 300 ₽
Наборы стамесок
    Набор токарных резцов Кратон 2 25 04 002, 8 предметов
    Арт. О00000012231
    Набор токарных резцов Кратон 2 25 04 002, 8 предметов

      Набор токарных резцов Кратон 2 25 04 002, 8 предметов

      3 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012231

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		8
      Профиль
      		плоский
      Все характеристики
      3 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор токарных резцов КРАТОН 2 25 04 002 8 шт используется для детальной обработки изделий из древесины. Каждый предмет комплекта имеет конкретную выполняемую задачу. Плоские скошенные резцы применяются для черновых работ: срезания острых углов, создания очертаний отверстия или паза. Копьевидные нужны для подрезания материала в местах, где использовался черновой резец. Закругленные, или фасонные резцы обтесывают древесину, создавая паз с формой дуги. Профильные резцы нужны для точной чистовой работы – создания на заготовке рельефа, узоров. Набор резцов по дереву КРАТОН 2 25 04 002 имеет необходимые инструменты для столярных работ. Резцы изготовлены из стали, устойчивы к механическому воздействию, к ржавчине. Купить КРАТОН 2 25 04 002 можно как начинающему, так и профессиональному резчику по дереву.

        Преимущества

        • Полный комплект
        • Легкие в применении
        • Надежные
        • Нержавеющие