Набор токарных резцов Кратон 2 25 04 002, 8 предметов

Преимущества

Полный комплект

Легкие в применении

Надежные

Нержавеющие

Набор токарных резцов КРАТОН 2 25 04 002 8 шт используется для детальной обработки изделий из древесины. Каждый предмет комплекта имеет конкретную выполняемую задачу. Плоские скошенные резцы применяются для черновых работ: срезания острых углов, создания очертаний отверстия или паза. Копьевидные нужны для подрезания материала в местах, где использовался черновой резец. Закругленные, или фасонные резцы обтесывают древесину, создавая паз с формой дуги. Профильные резцы нужны для точной чистовой работы – создания на заготовке рельефа, узоров. Набор резцов по дереву КРАТОН 2 25 04 002 имеет необходимые инструменты для столярных работ. Резцы изготовлены из стали, устойчивы к механическому воздействию, к ржавчине. Купить КРАТОН 2 25 04 002 можно как начинающему, так и профессиональному резчику по дереву.