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Набор стамесок Sturm 1063-04-S3 (3 шт.)
5.0
2
1 320 ₽
Наборы стамесок
    Набор стамесок Sturm 1063-04-S3 (3 шт.)
    Арт. Х130183
    5.0
    2
    Набор стамесок Sturm 1063-04-S3 (3 шт.)
    Набор стамесок Sturm 1063-04-S3 (3 шт.)
      Набор стамесок Sturm 1063-04-S3 (3 шт.)
      Набор стамесок Sturm 1063-04-S3 (3 шт.)

      Набор стамесок Sturm 1063-04-S3 (3 шт.)

      1 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130183
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		3
      Набор
      		Да
      Все характеристики
      1 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор стамесок Sturm 1063-04-S3 подходит для столярных работ по мягкому и твердому материалу. Состоит из 3 стамесок разной ширины. В ручке находится сплошной металлический стержень, что позволяет производить по инструменту удары молотком. Лезвия из легированной инструментальной стали обладают высокой прочностью.
        Преимущества
        • Цельнометаллический стержень
        • Набор состоит из трех стамесок шириной 6, 16 и 22 мм
        • Надежность
        • Лезвия из легированной инструментальной стали обладают высокой прочностью
        • Долгий срок службы