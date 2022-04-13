Набор стамесок Sturm 1063-04-S3 (3 шт.)
Арт. Х130183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|3
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Набор
|Да
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- Набор стамесок Sturm 1063-04-S3 подходит для столярных работ по мягкому и твердому материалу. Состоит из 3 стамесок разной ширины. В ручке находится сплошной металлический стержень, что позволяет производить по инструменту удары молотком. Лезвия из легированной инструментальной стали обладают высокой прочностью.
Преимущества
- Цельнометаллический стержень
- Набор состоит из трех стамесок шириной 6, 16 и 22 мм
- Надежность
- Лезвия из легированной инструментальной стали обладают высокой прочностью
- Долгий срок службы