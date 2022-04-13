Набор стамесок Sturm 1063-04-S3 (3 шт.)

Цельнометаллический стержень

Набор состоит из трех стамесок шириной 6, 16 и 22 мм

Надежность

Лезвия из легированной инструментальной стали обладают высокой прочностью

Долгий срок службы

Набор стамесок Sturm 1063-04-S3 подходит для столярных работ по мягкому и твердому материалу. Состоит из 3 стамесок разной ширины. В ручке находится сплошной металлический стержень, что позволяет производить по инструменту удары молотком. Лезвия из легированной инструментальной стали обладают высокой прочностью.Преимущества