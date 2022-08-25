Напильник полукруглый №2Сибртех 16330, 250 мм
Арт. О00000033893
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|250
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Материал лезвия
|сталь
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- Полукруглый напильник, 250 мм двухкомпонентная рукоятка, №2 СИБРТЕХ 16330 выполнен из прочной стали У13А. Полукруглый напильник - опиливают вогнутые поверхности.
Преимущества
- Насечка № 2- личные напильники, у которых на 1 см длины приходится 13-25 зубьев (средняя насечка), применяют после того, как основной слой металла, подлежащий опиливанию, уже снят с детали при помощи драчевого напильника
- Личный напильник снимает слой металла толщиной 0,02-0,08 мм
- Удобная рукоять из двухкомпонентного материала не скользит в ладонях