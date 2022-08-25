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Напильник полукруглый №2Сибртех 16330, 250 мм
4.0
1
470 ₽
Напильники
    Напильник полукруглый №2Сибртех 16330, 250 мм
    Арт. О00000033893
    4.0
    1
    Напильник полукруглый №2Сибртех 16330, 250 мм
    Напильник полукруглый №2Сибртех 16330, 250 мм
    Напильник полукруглый №2Сибртех 16330, 250 мм
    Напильник полукруглый №2Сибртех 16330, 250 мм
      Напильник полукруглый №2Сибртех 16330, 250 мм
      Напильник полукруглый №2Сибртех 16330, 250 мм
      Напильник полукруглый №2Сибртех 16330, 250 мм
      Напильник полукруглый №2Сибртех 16330, 250 мм

      Напильник полукруглый №2Сибртех 16330, 250 мм

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033893
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		250
      Материал лезвия
      		сталь
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полукруглый напильник, 250 мм двухкомпонентная рукоятка, №2 СИБРТЕХ 16330 выполнен из прочной стали У13А. Полукруглый напильник - опиливают вогнутые поверхности.

        Преимущества

        • Насечка № 2- личные напильники, у которых на 1 см длины приходится 13-25 зубьев (средняя насечка), применяют после того, как основной слой металла, подлежащий опиливанию, уже снят с детали при помощи драчевого напильника
        • Личный напильник снимает слой металла толщиной 0,02-0,08 мм
        • Удобная рукоять из двухкомпонентного материала не скользит в ладонях