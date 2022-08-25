Напильник квадратный №2 Сибртех 15930, 250 мм

Преимущества

Квадратный напильник - опиливает плоскости квадратных и прямоугольных отверстий и различных пазов

Насечка № 2- личные напильники, у которых на 1 см длины приходится 13-25 зубьев (средняя насечка), применяют после того, как основной слой металла, подлежащий опиливанию, уже снят с детали при помощи драчевого напильника

Личный напильник снимает слой металла толщиной 0,02-0,08 мм

Напильник имеет удобную двухкомпонентную рукоятку

Квадратный напильник, 250 мм двухкомпонентная рукоятка, №2 СИБРТЕХ 15930 выполнен из прочной стали У13А. Модель подойдет для снятия тонкого слоя металла в качестве второй обработки поверхности детали после драчевого напильника.