Напильник круглый Сибртех 16129, деревянная рукоятка, 250 мм

Круглый напильник с деревянной ручкой 250мм СИБРТЕХ 16129 обеспечивает высокое качество опила заготовок из твердых материалов. На рабочую часть круглого сечения нанесена двойная перекрестная насечка №2. Для удобной обработки узких отверстий жало напильника сужается к кончику. Стержень инструмента изготовлен из прочной и качественной углеродистой стали. Рукоятка выполнена из древесины и дополнительно покрыта бесцветным лаком для защиты от рассыхания и разбухания при контакте с влагой.

