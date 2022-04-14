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Напильник круглый Сибртех 16129, деревянная рукоятка, 250 мм
5.0
2
230 ₽
Напильники
    Напильник круглый Сибртех 16129, деревянная рукоятка, 250 мм
    Арт. X1319182297
    5.0
    2
    Напильник круглый Сибртех 16129, деревянная рукоятка, 250 мм
    Напильник круглый Сибртех 16129, деревянная рукоятка, 250 мм
    Напильник круглый Сибртех 16129, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник круглый Сибртех 16129, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник круглый Сибртех 16129, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник круглый Сибртех 16129, деревянная рукоятка, 250 мм

      Напильник круглый Сибртех 16129, деревянная рукоятка, 250 мм

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319182297
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		универсальное
      Длина, мм
      		365
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круглый напильник с деревянной ручкой 250мм СИБРТЕХ 16129 обеспечивает высокое качество опила заготовок из твердых материалов. На рабочую часть круглого сечения нанесена двойная перекрестная насечка №2. Для удобной обработки узких отверстий жало напильника сужается к кончику. Стержень инструмента изготовлен из прочной и качественной углеродистой стали. Рукоятка выполнена из древесины и дополнительно покрыта бесцветным лаком для защиты от рассыхания и разбухания при контакте с влагой.