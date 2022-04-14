Напильник круглый Сибртех 16129, деревянная рукоятка, 250 мм
Арт. X1319182297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|универсальное
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Длина, мм
|365
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- Круглый напильник с деревянной ручкой 250мм СИБРТЕХ 16129 обеспечивает высокое качество опила заготовок из твердых материалов. На рабочую часть круглого сечения нанесена двойная перекрестная насечка №2. Для удобной обработки узких отверстий жало напильника сужается к кончику. Стержень инструмента изготовлен из прочной и качественной углеродистой стали. Рукоятка выполнена из древесины и дополнительно покрыта бесцветным лаком для защиты от рассыхания и разбухания при контакте с влагой.