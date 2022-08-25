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Напильник плоский №2 Сибртех 16230, 250 мм
5.0
1
400 ₽
Напильники
    Напильник плоский №2 Сибртех 16230, 250 мм
    Арт. О00000033892
    5.0
    1
    Напильник плоский №2 Сибртех 16230, 250 мм
    Напильник плоский №2 Сибртех 16230, 250 мм
    Напильник плоский №2 Сибртех 16230, 250 мм
    Напильник плоский №2 Сибртех 16230, 250 мм
      Напильник плоский №2 Сибртех 16230, 250 мм
      Напильник плоский №2 Сибртех 16230, 250 мм
      Напильник плоский №2 Сибртех 16230, 250 мм
      Напильник плоский №2 Сибртех 16230, 250 мм

      Напильник плоский №2 Сибртех 16230, 250 мм

      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033892
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		250
      Материал лезвия
      		сталь
      Все характеристики
      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоский напильник 250 мм двухкомпонентная рукоятка, №2 СИБРТЕХ 16230 выполнен из прочной стали У13А, используют для обработки плоских наружных и внутренних, а также наружных выпуклых поверхностей. Модель подойдет для снятия тонкого слоя металла в качестве второй обработки поверхности детали после драчевого напильника. 

        Преимущества

        • Насечка № 2- личные напильники, у которых на 1 см длины приходится 13-25 зубьев (средняя насечка), применяют после того, как основной слой металла, подлежащий опиливанию, уже снят с детали при помощи драчевого напильника
        • Личный напильник снимает слой металла толщиной 0,02-0,08 мм
        • Удобная рукоять из двухкомпонентного материала не скользит в ладонях