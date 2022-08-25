Напильник плоский №2 Сибртех 16230, 250 мм

Преимущества

Насечка № 2- личные напильники, у которых на 1 см длины приходится 13-25 зубьев (средняя насечка), применяют после того, как основной слой металла, подлежащий опиливанию, уже снят с детали при помощи драчевого напильника

Личный напильник снимает слой металла толщиной 0,02-0,08 мм

Удобная рукоять из двухкомпонентного материала не скользит в ладонях

Плоский напильник 250 мм двухкомпонентная рукоятка, №2 СИБРТЕХ 16230 выполнен из прочной стали У13А, используют для обработки плоских наружных и внутренних, а также наружных выпуклых поверхностей. Модель подойдет для снятия тонкого слоя металла в качестве второй обработки поверхности детали после драчевого напильника.