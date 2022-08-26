Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Напильник трехгранный, с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16603-20-2
5.0
1
470 ₽
Напильники
    Напильник трехгранный, с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16603-20-2
    Арт. Ю00000003041
    5.0
    1
    Напильник трехгранный, с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16603-20-2

      Напильник трехгранный, с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16603-20-2

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000003041
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		200
      Материал лезвия
      		сталь
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Напильник STAYER серии «PROFESSIONAL» изготовлен из высококачественной инструментальной стали и подвергнут многоступенчатой закалке для длительного срока службы. Обеспечивает высокую скорость и качество выполнения работ.

        Преимущества

        • Двойная насечка зубьев повышает производительность опиливания металлических заготовок высокой твердости
        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфортную работу