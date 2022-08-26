Напильник трехгранный, с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16603-20-2

Преимущества

Двойная насечка зубьев повышает производительность опиливания металлических заготовок высокой твердости

Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфортную работу

Напильник STAYER серии «PROFESSIONAL» изготовлен из высококачественной инструментальной стали и подвергнут многоступенчатой закалке для длительного срока службы. Обеспечивает высокую скорость и качество выполнения работ.