Напильник круглый, с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16605-20-2

Преимущества

Двухкомпонентная противоскользящая рукоятка с отверстием для подвески

Напильник круглый №2

Длина: 200 мм

Напильник STAYER серии «PROFESSIONAL» изготовлен из высококачественной инструментальной стали и подвергнут многоступенчатой закалке для длительного срока службы. Обеспечивает высокую скорость и качество выполнения работ.