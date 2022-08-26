Напильник круглый, с двухкомпонентной рукояткой Stayer "Profi" 16605-20-2
Арт. Ю00000003046
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|200
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Материал лезвия
|сталь
- Напильник STAYER серии «PROFESSIONAL» изготовлен из высококачественной инструментальной стали и подвергнут многоступенчатой закалке для длительного срока службы. Обеспечивает высокую скорость и качество выполнения работ.
Преимущества
- Двухкомпонентная противоскользящая рукоятка с отверстием для подвески
- Напильник круглый №2
- Длина: 200 мм