Набор надфилей Berger BG1149, 5 предметов

Преимущества

Широкий ассортимент инструментов в наборе

Насечка №2

Изготовлены из стали Т12

Твердость 62HRC

Набор надфилей 5шт Berger BG BG1149 включает в себя ручные инструменты различных профилей для возможности качественной зачистки пазов, фасок, отверстий и кромок разнообразных конфигураций