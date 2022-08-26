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Набор надфилей Berger BG1149, 5 предметов
4.0
1
622 ₽
Комплекты напильников
    Набор надфилей Berger BG1149, 5 предметов
    Арт. О00000034636
    4.0
    1
    Набор надфилей Berger BG1149, 5 предметов
    Набор надфилей Berger BG1149, 5 предметов
    Набор надфилей Berger BG1149, 5 предметов
    Набор надфилей Berger BG1149, 5 предметов
      Набор надфилей Berger BG1149, 5 предметов
      Набор надфилей Berger BG1149, 5 предметов
      Набор надфилей Berger BG1149, 5 предметов
      Набор надфилей Berger BG1149, 5 предметов

      Набор надфилей Berger BG1149, 5 предметов

      622 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034636
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		заточка цепей, универсальное, заточка ножей
      Длина, мм
      		200
      Все характеристики
      622 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор надфилей 5шт Berger BG BG1149 включает в себя ручные инструменты различных профилей для возможности качественной зачистки пазов, фасок, отверстий и кромок разнообразных конфигураций

        Преимущества 

        • Широкий ассортимент инструментов в наборе
        • Насечка №2
        • Изготовлены из стали Т12
        • Твердость 62HRC