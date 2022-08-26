Набор надфилей Berger BG1149, 5 предметов
Арт. О00000034636
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|заточка цепей, универсальное, заточка ножей
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Длина, мм
|200
- Набор надфилей 5шт Berger BG BG1149 включает в себя ручные инструменты различных профилей для возможности качественной зачистки пазов, фасок, отверстий и кромок разнообразных конфигураций
Преимущества
- Широкий ассортимент инструментов в наборе
- Насечка №2
- Изготовлены из стали Т12
- Твердость 62HRC