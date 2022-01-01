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Лом-гвоздодер Stayer PROFI 21643-45 "HERCULES" 22*12мм, 450мм, кованый, усиленный
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Лом-гвоздодер
    Лом-гвоздодер Stayer PROFI 21643-45 "HERCULES" 22*12мм, 450мм, кованый, усиленный
    Арт. О00000016510
    Лом-гвоздодер Stayer PROFI 21643-45 "HERCULES" 22*12мм, 450мм, кованый, усиленный
    Лом-гвоздодер Stayer PROFI 21643-45 "HERCULES" 22*12мм, 450мм, кованый, усиленный
    Лом-гвоздодер Stayer PROFI 21643-45 "HERCULES" 22*12мм, 450мм, кованый, усиленный
    Лом-гвоздодер Stayer PROFI 21643-45 "HERCULES" 22*12мм, 450мм, кованый, усиленный
      Лом-гвоздодер Stayer PROFI 21643-45 "HERCULES" 22*12мм, 450мм, кованый, усиленный
      Лом-гвоздодер Stayer PROFI 21643-45 "HERCULES" 22*12мм, 450мм, кованый, усиленный
      Лом-гвоздодер Stayer PROFI 21643-45 "HERCULES" 22*12мм, 450мм, кованый, усиленный
      Лом-гвоздодер Stayer PROFI 21643-45 "HERCULES" 22*12мм, 450мм, кованый, усиленный

      Лом-гвоздодер Stayer PROFI 21643-45 "HERCULES" 22*12мм, 450мм, кованый, усиленный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000016510

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		лом-гвоздодер
      Форма
      		круглый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кованый усиленный лом-гвоздодер Stayer HERCULES 450 мм 22х12 мм 21643-45 позволяет быстро избавиться от крепежа, упрощает разборку конструкций различной сложности. Инструмент имеет угловатый профиль - дополнительные ребра жесткости существенно упрощают работу с большим усилием.

        Преимущества

        • Кованый корпус специальной формы, изготовленный из высококачественной инструментальной стали, выдерживает интенсивные нагрузки
        • Обладает высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей