Лом-гвоздодер Stayer PROFI 21643-45 "HERCULES" 22*12мм, 450мм, кованый, усиленный
Арт. О00000016510
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|лом-гвоздодер
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Форма
|круглый
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- Кованый усиленный лом-гвоздодер Stayer HERCULES 450 мм 22х12 мм 21643-45 позволяет быстро избавиться от крепежа, упрощает разборку конструкций различной сложности. Инструмент имеет угловатый профиль - дополнительные ребра жесткости существенно упрощают работу с большим усилием.
Преимущества
- Кованый корпус специальной формы, изготовленный из высококачественной инструментальной стали, выдерживает интенсивные нагрузки
- Обладает высокой прочностью и долговечностью благодаря закалке рабочих частей