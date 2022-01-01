Монтировки-гвоздодеры
Найдено: 7 товаров
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- 300 ₽Длина, мм: 300Материал рукоятки: нет покрытияМатериал гвоздодера: стальКованый: Нет0.25 кг
- 585 ₽Длина, мм: 300Материал рукоятки: нет покрытияМатериал гвоздодера: стальКованый: Нет0.54 кг
- Нет в наличииДлина, мм: 900Материал рукоятки: нет покрытияМатериал гвоздодера: стальКованый: Нет2.5 кг
- Нет в наличииДлина, мм: 750Материал рукоятки: нет покрытияМатериал гвоздодера: стальКованый: Нет0.49 кг
- Нет в наличииДлина, мм: 600Материал рукоятки: нет покрытияМатериал гвоздодера: стальКованый: Нет1.8 кг
- Нет в наличииДлина, мм: 450Материал рукоятки: нет покрытияМатериал гвоздодера: стальКованый: Нет0.25 кг
- Нет в наличииДлина, мм: 800Материал рукоятки: нет покрытияМатериал гвоздодера: стальКованый: Да1 кг
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить монтировки-гвоздодеры в городе Ярославль по цене от 300 до 2150 рублей. В наличии более 7 наименований. Монтировки-гвоздодеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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