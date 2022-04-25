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Гвоздодер Sturm 1013-02-300, 300мм
5.0
2
585 ₽
Монтировки-гвоздодеры
    Гвоздодер Sturm 1013-02-300, 300мм
    Арт. Х130495
    5.0
    2
    Гвоздодер Sturm 1013-02-300, 300мм
    Гвоздодер Sturm 1013-02-300, 300мм
    Гвоздодер Sturm 1013-02-300, 300мм
      Гвоздодер Sturm 1013-02-300, 300мм
      Гвоздодер Sturm 1013-02-300, 300мм
      Гвоздодер Sturm 1013-02-300, 300мм

      Гвоздодер Sturm 1013-02-300, 300мм

      585 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Арт. Х130495
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		монтировка-гвоздодер
      Длина, мм
      		300
      Все характеристики
      585 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гвоздодер STURM 1013-02-300 ручной инструмент длиной 300 мм, использующийся для разбора деревянных конструкций и вырывания гвоздей. Изготовлен из закаленной инструментальной стали высокого качества и выдерживает большие нагрузки. Имеет специальное противоскользящее покрытие для лучшего захвата и меньшего повреждения рук. С одной стороны имеет приспособление для удобного удаления гвоздей, с другой - демонтажный клин.

        Преимущества

        • Повышенная устойчивость к нагрузкам
        • Две рабочие части для удаления гвоздей и демонтажных работ
        • Малый вес