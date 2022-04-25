Гвоздодер Sturm 1013-02-300, 300мм

Преимущества

Повышенная устойчивость к нагрузкам

Две рабочие части для удаления гвоздей и демонтажных работ

Малый вес

Гвоздодер STURM 1013-02-300 ручной инструмент длиной 300 мм, использующийся для разбора деревянных конструкций и вырывания гвоздей. Изготовлен из закаленной инструментальной стали высокого качества и выдерживает большие нагрузки. Имеет специальное противоскользящее покрытие для лучшего захвата и меньшего повреждения рук. С одной стороны имеет приспособление для удобного удаления гвоздей, с другой - демонтажный клин.