Гвоздодер Sturm 1013-02-300, 300мм
Арт. Х130495
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|монтировка-гвоздодер
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Длина, мм
|300
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- Гвоздодер STURM 1013-02-300 ручной инструмент длиной 300 мм, использующийся для разбора деревянных конструкций и вырывания гвоздей. Изготовлен из закаленной инструментальной стали высокого качества и выдерживает большие нагрузки. Имеет специальное противоскользящее покрытие для лучшего захвата и меньшего повреждения рук. С одной стороны имеет приспособление для удобного удаления гвоздей, с другой - демонтажный клин.
Преимущества
- Повышенная устойчивость к нагрузкам
- Две рабочие части для удаления гвоздей и демонтажных работ
- Малый вес