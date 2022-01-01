Гвоздодеры 6-гранного сечения Rennsteig RE-2718002
Арт. О00000029115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|монтировка-гвоздодер
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Форма
|шестигранный
- Гвоздодер Rennsteig NAGELEISEN RE-2718002 применяется при выполнении различных монтажных и демонтажных работ. Особо прочная конструкция, защищенная от коррозии, является гарантией долгого срока службы. Данный инструмент выдерживает высокие нагрузки. Материалом гвоздодера Rennsteig NAGELEISEN RE-2718002 является специальная инструментальная сталь (кованая и закаленная). Лакокрасочное покрытие способствует увеличению срока службы. Инструментом можно не только осуществлять демонтаж, но и вытаскивать гвозди.
Преимущества
- Окраска напылением
- Профиль шестигранник 18 мм
- Немецкое качество
- Выдерживает интенсивные нагрузки