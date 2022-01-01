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Гвоздодеры 6-гранного сечения Rennsteig RE-2718002
Найти аналог
Монтировки-гвоздодеры
    Гвоздодеры 6-гранного сечения Rennsteig RE-2718002
    Арт. О00000029115
    Гвоздодеры 6-гранного сечения Rennsteig RE-2718002

      Гвоздодеры 6-гранного сечения Rennsteig RE-2718002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000029115

      Характеристики

      Производитель
      		Rennsteig
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		монтировка-гвоздодер
      Форма
      		шестигранный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гвоздодер Rennsteig NAGELEISEN RE-2718002 применяется при выполнении различных монтажных и демонтажных работ. Особо прочная конструкция, защищенная от коррозии, является гарантией долгого срока службы. Данный инструмент выдерживает высокие нагрузки. Материалом гвоздодера Rennsteig NAGELEISEN RE-2718002 является специальная инструментальная сталь (кованая и закаленная). Лакокрасочное покрытие способствует увеличению срока службы. Инструментом можно не только осуществлять демонтаж, но и вытаскивать гвозди.

        Преимущества

        • Окраска напылением
        • Профиль шестигранник 18 мм
        • Немецкое качество
        • Выдерживает интенсивные нагрузки