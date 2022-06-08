Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм
Арт. Х1304162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|лом-гвоздодер
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Форма
|шестигранный
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- Шестигранный гвоздодер 600 мм SPARTA 252265 – это ручной ударно-рычажный инструмент, применяемый как для удаления гвоздей, так и для демонтажа различных материалов. Изготовлен из высокоуглеродистой стали, что обеспечивает долгий срок службы. Твердость рабочих частей находится в диапазоне от 38 до 42 HRc. Профиль в форме шестигранника обеспечивает надежный захват и минимизирует возможность соскальзывания во время интенсивной работы.
Преимущетсва
- Изготовлен из высокоуглеродистой стали
- Твердость рабочих профилей 38-42 HRc
- Износостойкость
- Универсальность применения
- Длина 600 мм