Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм

Преимущетсва

Изготовлен из высокоуглеродистой стали

Твердость рабочих профилей 38-42 HRc

Износостойкость

Универсальность применения

Длина 600 мм

Шестигранный гвоздодер 600 мм SPARTA 252265 – это ручной ударно-рычажный инструмент, применяемый как для удаления гвоздей, так и для демонтажа различных материалов. Изготовлен из высокоуглеродистой стали, что обеспечивает долгий срок службы. Твердость рабочих частей находится в диапазоне от 38 до 42 HRc. Профиль в форме шестигранника обеспечивает надежный захват и минимизирует возможность соскальзывания во время интенсивной работы.