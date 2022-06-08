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Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм
5.0
2
620 ₽
Лом-гвоздодер
    Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм
    Арт. Х1304162
    5.0
    2
    Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм
    Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм
    Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм
      Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм
      Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм
      Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм

      Гвоздодер Sparta 252265, 600 мм

      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1304162
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		лом-гвоздодер
      Форма
      		шестигранный
      Все характеристики
      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шестигранный гвоздодер 600 мм SPARTA 252265 – это ручной ударно-рычажный инструмент, применяемый как для удаления гвоздей, так и для демонтажа различных материалов. Изготовлен из высокоуглеродистой стали, что обеспечивает долгий срок службы. Твердость рабочих частей находится в диапазоне от 38 до 42 HRc. Профиль в форме шестигранника обеспечивает надежный захват и минимизирует возможность соскальзывания во время интенсивной работы.

        Преимущетсва

        • Изготовлен из высокоуглеродистой стали
        • Твердость рабочих профилей 38-42 HRc
        • Износостойкость
        • Универсальность применения
        • Длина 600 мм