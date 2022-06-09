Преимущества

Имеет два рабочих профиля, предназначенных для удаления гвоздей различных размеров и демонтажа строительных материалов

Твердость рабочих поверхностей 38–42 HRc

Гвоздодер Sparta 252285, 900 мм представляет собой прочный и надежный инструмент для проведения монтажных и ремонтных работ. Данное изделие изготовлено из высокоуглеродистой стали. Твердость рабочих поверхностей 38–42 HRc. Диаметр 15 мм.