Гвоздодер Sparta 252285, 900 мм
Арт. Х130490
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|лом-гвоздодер
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Форма
|шестигранный
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- Гвоздодер Sparta 252285, 900 мм представляет собой прочный и надежный инструмент для проведения монтажных и ремонтных работ. Данное изделие изготовлено из высокоуглеродистой стали. Твердость рабочих поверхностей 38–42 HRc. Диаметр 15 мм.
Преимущества
- Имеет два рабочих профиля, предназначенных для удаления гвоздей различных размеров и демонтажа строительных материалов
- Твердость рабочих поверхностей 38–42 HRc