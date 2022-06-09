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Гвоздодер Sparta 252285, 900 мм
5.0
2
980 ₽
Лом-гвоздодер
    Гвоздодер Sparta 252285, 900 мм
    Арт. Х130490
    5.0
    2
    Гвоздодер Sparta 252285, 900 мм
    Гвоздодер Sparta 252285, 900 мм
    Гвоздодер Sparta 252285, 900 мм
      Гвоздодер Sparta 252285, 900 мм
      Гвоздодер Sparta 252285, 900 мм
      Гвоздодер Sparta 252285, 900 мм

      Гвоздодер Sparta 252285, 900 мм

      980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130490
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		лом-гвоздодер
      Форма
      		шестигранный
      Все характеристики
      980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гвоздодер Sparta 252285, 900 мм представляет собой прочный и надежный инструмент для проведения монтажных и ремонтных работ. Данное изделие изготовлено из высокоуглеродистой стали. Твердость рабочих поверхностей 38–42 HRc. Диаметр 15 мм.

        Преимущества

        • Имеет два рабочих профиля, предназначенных для удаления гвоздей различных размеров и демонтажа строительных материалов
        • Твердость рабочих поверхностей 38–42 HRc