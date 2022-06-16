Гвоздодер Stayer Profi 21643-40, 22x12x400 мм
Арт. X1319190840
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|лом-гвоздодер
|
Форма
|шестигранный
- Гвоздодер Stayer Profi 21643-40, 22x12x400 мм - это надежный и эффективный ручной инструмент, который предназначен для демонтажа различных конструкций, а также для извлечения строительных скоб и гвоздей. Изделие отличается прочностью усиленной конструкции, лом-гвоздодер полностью изготовлен из высококачественной кованной стали и имеет закаленные рабочие поверхности.
Преимущества
- Овальное сечение 22х12 мм
- Усиленная конструкция
- Надежность
- Эффективность в работе
- Длина 40 см
- Кованый корпус
- Профессиональный инструмент
- Двустороннее применение
- Подходит для высоких нагрузок