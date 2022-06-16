Преимущества

Овальное сечение 22х12 мм

Усиленная конструкция

Надежность

Эффективность в работе

Длина 40 см

Кованый корпус

Профессиональный инструмент

Двустороннее применение

Подходит для высоких нагрузок

Гвоздодер Stayer Profi 21643-40, 22x12x400 мм - это надежный и эффективный ручной инструмент, который предназначен для демонтажа различных конструкций, а также для извлечения строительных скоб и гвоздей. Изделие отличается прочностью усиленной конструкции, лом-гвоздодер полностью изготовлен из высококачественной кованной стали и имеет закаленные рабочие поверхности.