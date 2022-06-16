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Гвоздодер Stayer Profi 21643-40, 22x12x400 мм
5.0
1
Найти аналог
Лом-гвоздодер
    Гвоздодер Stayer Profi 21643-40, 22x12x400 мм
    Арт. X1319190840
    5.0
    1
    Гвоздодер Stayer Profi 21643-40, 22x12x400 мм
    Гвоздодер Stayer Profi 21643-40, 22x12x400 мм
      Гвоздодер Stayer Profi 21643-40, 22x12x400 мм
      Гвоздодер Stayer Profi 21643-40, 22x12x400 мм

      Гвоздодер Stayer Profi 21643-40, 22x12x400 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319190840
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		лом-гвоздодер
      Форма
      		шестигранный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гвоздодер Stayer Profi 21643-40, 22x12x400 мм - это надежный и эффективный ручной инструмент, который предназначен для демонтажа различных конструкций, а также для извлечения строительных скоб и гвоздей. Изделие отличается прочностью усиленной конструкции, лом-гвоздодер полностью изготовлен из высококачественной кованной стали и имеет закаленные рабочие поверхности.

        Преимущества

        • Овальное сечение 22х12 мм
        • Усиленная конструкция
        • Надежность
        • Эффективность в работе
        • Длина 40 см
        • Кованый корпус
        • Профессиональный инструмент
        • Двустороннее применение
        • Подходит для высоких нагрузок