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Молоток безотбойный Jonnesway M11055, 1,05 кг
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Рихтовочные молотки
    Молоток безотбойный Jonnesway M11055, 1,05 кг
    Арт. jonnesway_5049
    Молоток безотбойный Jonnesway M11055, 1,05 кг
    Молоток безотбойный Jonnesway M11055, 1,05 кг
      Молоток безотбойный Jonnesway M11055, 1,05 кг
      Молоток безотбойный Jonnesway M11055, 1,05 кг

      Молоток безотбойный Jonnesway M11055, 1,05 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5049

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип молотка
      		рихтовочный
      Форма бойка
      		круглая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резиновый молоток без отдачи Jonnesway M11055 1000 гр 47815 предназначен для работ, где требуется аккуратность, например рихтовка вмятин на кузове автомобиля, подгонка тротуарной плитки и другие работы, где требуется деликатный подход. Резиновая рукоятка рифленой формы надежно лежит в руке и исключает скольжение во время работы. Резиновый боек позволяет работать с мягкими материалами, снижая до минимум риск их повреждения.

        Преимущества

        • Рифленая рукоятка не скользит в руке
        • Малый вес снижает энергоемкость работы
        • Резиновый молоток без отдачи Jonnesway M11055 1000 гр 47815 неприхотлив к хранению и транспортировке
        • Длинная рукоятка дает оптимальный рычаг силы, снижая затрачиваемые на удар усилия