Молоток безотбойный Jonnesway M11055, 1,05 кг
Арт. jonnesway_5049
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип молотка
|рихтовочный
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Форма бойка
|круглая
- Резиновый молоток без отдачи Jonnesway M11055 1000 гр 47815 предназначен для работ, где требуется аккуратность, например рихтовка вмятин на кузове автомобиля, подгонка тротуарной плитки и другие работы, где требуется деликатный подход. Резиновая рукоятка рифленой формы надежно лежит в руке и исключает скольжение во время работы. Резиновый боек позволяет работать с мягкими материалами, снижая до минимум риск их повреждения.
Преимущества
- Рифленая рукоятка не скользит в руке
- Малый вес снижает энергоемкость работы
- Резиновый молоток без отдачи Jonnesway M11055 1000 гр 47815 неприхотлив к хранению и транспортировке
- Длинная рукоятка дает оптимальный рычаг силы, снижая затрачиваемые на удар усилия