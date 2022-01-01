Молоток безотбойный Jonnesway M11055, 1,05 кг

Преимущества

Рифленая рукоятка не скользит в руке

Малый вес снижает энергоемкость работы

Резиновый молоток без отдачи Jonnesway M11055 1000 гр 47815 неприхотлив к хранению и транспортировке

Длинная рукоятка дает оптимальный рычаг силы, снижая затрачиваемые на удар усилия

Резиновый молоток без отдачи Jonnesway M11055 1000 гр 47815 предназначен для работ, где требуется аккуратность, например рихтовка вмятин на кузове автомобиля, подгонка тротуарной плитки и другие работы, где требуется деликатный подход. Резиновая рукоятка рифленой формы надежно лежит в руке и исключает скольжение во время работы. Резиновый боек позволяет работать с мягкими материалами, снижая до минимум риск их повреждения.