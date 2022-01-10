Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)

Преимущества

Производительность

Малогабаритность

Встроенная вентиляция

Число оборотов регулируется кнопкой пуска

Удобно расположенная кнопка реверса

Легкий доступ к угольным щеткам

Сетевой винтоверт Makita TD0101 используется в процессе монтажно-ремонтных работ для установки и демонтажа метизов размером до 90 мм. Он оснащен ударопрочным корпусом, легок в управлении и его удобно держать в руке. Имеет вентиляционные отверстия для дополнительного охлаждения двигателя. В зависимости от силы нажатия пусковой кнопки, инструмент развивает скорость от 0 до 2300 оборотов в минуту. Высокий крутящий момент (до 100 Нм) дает возможность работать с твердыми материалами. Еще ударный винтоверт Makita TD0101 обладает функцией реверса, которая управляется переключателем в боковой части инструмента. Вокруг патрона имеется кольцевая лампа для работы при плохом освещении. Это компактный, но при этом мощный и хорошо сбалансированный инструмент, поэтому купить сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 будет отличным решением.