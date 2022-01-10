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Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)
5.0
1
8 120 ₽
8 380 ₽
Сетевые винтоверты
    Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101
    Арт. 77777Х10617
    5.0
    1
    Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)
    Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)
    Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)
    Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)
    Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)
    Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)
    Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)
    Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)
    Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)
    Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)
    Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)
    Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)

    Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101

    • -260 ₽
    8 120 ₽
    8 380 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 8 380 ₽
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 28 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. 77777Х10617
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Makita
    Мощность, Вт
    		230
    Тип патрона
    		шестигранный (1/4HEX)
    Размер патрона, дюйм
    		1/4
    Макс. крутящий момент, Нм
    		100
    Наличие удара
    		Да
    Наличие реверса
    		Да
    Частота вращения шпинделя, об/мин
    		3600
    Все характеристики
    • -260 ₽
    8 120 ₽
    8 380 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 8 380 ₽
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 28 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Сетевой винтоверт Makita TD0101 используется в процессе монтажно-ремонтных работ для установки и демонтажа метизов размером до 90 мм. Он оснащен ударопрочным корпусом, легок в управлении и его удобно держать в руке. Имеет вентиляционные отверстия для дополнительного охлаждения двигателя. В зависимости от силы нажатия пусковой кнопки, инструмент развивает скорость от 0 до 2300 оборотов в минуту. Высокий крутящий момент (до 100 Нм) дает возможность работать с твердыми материалами. Еще ударный винтоверт Makita TD0101 обладает функцией реверса, которая управляется переключателем в боковой части инструмента. Вокруг патрона имеется кольцевая лампа для работы при плохом освещении. Это компактный, но при этом мощный и хорошо сбалансированный инструмент, поэтому купить сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 будет отличным решением.

      Преимущества

      • Производительность
      • Малогабаритность
      • Встроенная вентиляция
      • Число оборотов регулируется кнопкой пуска
      • Удобно расположенная кнопка реверса
      • Легкий доступ к угольным щеткам