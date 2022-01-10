Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 (бытовой, макс 3200 ударов/мин, крутящий момент 100 нм, мощность 230 вт)

Сетевой ударный винтоверт Makita TD0101
Арт. 77777Х10617
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|230
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Тип патрона
|шестигранный (1/4HEX)
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Размер патрона, дюйм
|1/4
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Макс. крутящий момент, Нм
|100
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Наличие удара
|Да
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Наличие реверса
|Да
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Частота вращения шпинделя, об/мин
|3600
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- Сетевой винтоверт Makita TD0101 используется в процессе монтажно-ремонтных работ для установки и демонтажа метизов размером до 90 мм. Он оснащен ударопрочным корпусом, легок в управлении и его удобно держать в руке. Имеет вентиляционные отверстия для дополнительного охлаждения двигателя. В зависимости от силы нажатия пусковой кнопки, инструмент развивает скорость от 0 до 2300 оборотов в минуту. Высокий крутящий момент (до 100 Нм) дает возможность работать с твердыми материалами. Еще ударный винтоверт Makita TD0101 обладает функцией реверса, которая управляется переключателем в боковой части инструмента. Вокруг патрона имеется кольцевая лампа для работы при плохом освещении. Это компактный, но при этом мощный и хорошо сбалансированный инструмент, поэтому купить сетевой ударный винтоверт Makita TD0101 будет отличным решением.
Преимущества
- Производительность
- Малогабаритность
- Встроенная вентиляция
- Число оборотов регулируется кнопкой пуска
- Удобно расположенная кнопка реверса
- Легкий доступ к угольным щеткам