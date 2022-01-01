Молоток отбойный Кратон DHE1800-65
Арт. О00000031757
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|18
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Частота, Гц
|50
- Молоток отбойный Кратон DHE1800-65 широко применяется на строительных объектах. Прорезиненные накладки на корпусе и поворотная рукоять обеспечивают надежное удержание инструмента во время интенсивной эксплуатации. В комплект входят зубило и пика, что позволяет незамедлительно приступить к работе. Корпус защищен прочным магниевым сплавом, который устойчив к вибрации и повреждениям.
Преимущества
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ
- Фиксация переключателя для работы в непрерывном режиме
- Сбалансированный вес корпуса для увеличения длительности проводимых работ
- Токопроводящие элементы покрыты двойной обмоткой для безопасного использования
- Мягкие накладки и поворотная рукоять способствуют удобному удержанию инструмента и не дают рукам скользить, что важно при продолжительной работе
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки