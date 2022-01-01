Преимущества

Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ

Фиксация переключателя для работы в непрерывном режиме

Сбалансированный вес корпуса для увеличения длительности проводимых работ

Токопроводящие элементы покрыты двойной обмоткой для безопасного использования

Мягкие накладки и поворотная рукоять способствуют удобному удержанию инструмента и не дают рукам скользить, что важно при продолжительной работе

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Молоток отбойный Кратон DHE1800-65 широко применяется на строительных объектах. Прорезиненные накладки на корпусе и поворотная рукоять обеспечивают надежное удержание инструмента во время интенсивной эксплуатации. В комплект входят зубило и пика, что позволяет незамедлительно приступить к работе. Корпус защищен прочным магниевым сплавом, который устойчив к вибрации и повреждениям.