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Молоток отбойный Кратон DHE1800-65
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Бетоноломы
    Молоток отбойный Кратон DHE1800-65
    Арт. О00000031757
    Молоток отбойный Кратон DHE1800-65

      Молоток отбойный Кратон DHE1800-65

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031757

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		18
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Молоток отбойный Кратон DHE1800-65 широко применяется на строительных объектах. Прорезиненные накладки на корпусе и поворотная рукоять обеспечивают надежное удержание инструмента во время интенсивной эксплуатации. В комплект входят зубило и пика, что позволяет незамедлительно приступить к работе. Корпус защищен прочным магниевым сплавом, который устойчив к вибрации и повреждениям.

        Преимущества

        • Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ
        • Фиксация переключателя для работы в непрерывном режиме
        • Сбалансированный вес корпуса для увеличения длительности проводимых работ
        • Токопроводящие элементы покрыты двойной обмоткой для безопасного использования
        • Мягкие накладки и поворотная рукоять способствуют удобному удержанию инструмента и не дают рукам скользить, что важно при продолжительной работе
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки