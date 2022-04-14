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Отбойный молоток Hitachi H 65 SB3
5.0
1
Найти аналог
Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Отбойный молоток Hitachi H 65 SB3
    Арт. X13501107
    5.0
    1
    Отбойный молоток Hitachi H 65 SB3
    Отбойный молоток Hitachi H 65 SB3
    Отбойный молоток Hitachi H 65 SB3
    Отбойный молоток Hitachi H 65 SB3
      Отбойный молоток Hitachi H 65 SB3
      Отбойный молоток Hitachi H 65 SB3
      Отбойный молоток Hitachi H 65 SB3
      Отбойный молоток Hitachi H 65 SB3

      Отбойный молоток Hitachi H 65 SB3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X13501107
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		18
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Hitachi H65SB3 сконструирован для проведения долбежных работ. Мощный двигатель на 1340 Вт совместно с энергией удара в 45 Дж гарантирует высокую производительность. Корпус инструмента выполнен из алюминия и имеет двойную изоляцию AHB (Aluminium Housing Body), благодаря чему безопасен в работе и защищает внутренние элементы от повреждений. Наличие двух рукоятей позволяет крепко удерживать отбойный молоток двумя руками.

        Преимущества

        • Простота и надежность конструкции
        • Подходят шестигранные зубила 30 мм
        • Вибропоглощающие рукоятки для надежного удержания инструмента
        • Антивибрационная система UVP (User Vibration Protection) обеспечивает комфортную и неутомительную работу
        • Пластиковый кейс - для хранения и транспортировки отбойного молотка Hitachi H65SB3