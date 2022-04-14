Отбойный молоток Hitachi H 65 SB3
Арт. X13501107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|18
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Напряжение сети, В
|220
- Отбойный молоток Hitachi H65SB3 сконструирован для проведения долбежных работ. Мощный двигатель на 1340 Вт совместно с энергией удара в 45 Дж гарантирует высокую производительность. Корпус инструмента выполнен из алюминия и имеет двойную изоляцию AHB (Aluminium Housing Body), благодаря чему безопасен в работе и защищает внутренние элементы от повреждений. Наличие двух рукоятей позволяет крепко удерживать отбойный молоток двумя руками.
Преимущества
- Простота и надежность конструкции
- Подходят шестигранные зубила 30 мм
- Вибропоглощающие рукоятки для надежного удержания инструмента
- Антивибрационная система UVP (User Vibration Protection) обеспечивает комфортную и неутомительную работу
- Пластиковый кейс - для хранения и транспортировки отбойного молотка Hitachi H65SB3