Отбойный молоток Hitachi H 65 SB3

Преимущества

Простота и надежность конструкции

Подходят шестигранные зубила 30 мм

Вибропоглощающие рукоятки для надежного удержания инструмента

Антивибрационная система UVP (User Vibration Protection) обеспечивает комфортную и неутомительную работу

Пластиковый кейс - для хранения и транспортировки отбойного молотка Hitachi H65SB3

Отбойный молоток Hitachi H65SB3 сконструирован для проведения долбежных работ. Мощный двигатель на 1340 Вт совместно с энергией удара в 45 Дж гарантирует высокую производительность. Корпус инструмента выполнен из алюминия и имеет двойную изоляцию AHB (Aluminium Housing Body), благодаря чему безопасен в работе и защищает внутренние элементы от повреждений. Наличие двух рукоятей позволяет крепко удерживать отбойный молоток двумя руками.