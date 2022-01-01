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Молоток отбойный Энкор МЭ-1700/30М 50139
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Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Молоток отбойный Энкор МЭ-1700/30М 50139
    Арт. X10990341
    Молоток отбойный Энкор МЭ-1700/30М 50139
    Молоток отбойный Энкор МЭ-1700/30М 50139
    Молоток отбойный Энкор МЭ-1700/30М 50139
      Молоток отбойный Энкор МЭ-1700/30М 50139
      Молоток отбойный Энкор МЭ-1700/30М 50139
      Молоток отбойный Энкор МЭ-1700/30М 50139

      Молоток отбойный Энкор МЭ-1700/30М 50139

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X10990341

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		16
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Отбойный молоток Энкор МЭ-1700/30М 50139 - представляет собой мощное оборудование с профессиональным ресурсом, которое предназначается для разрушения бетона, кирпича, выполнения пазов и проемов в зданиях. Корпус редуктора имеет увеличенные ребра охлаждения и изготавливается из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим повреждениям в течение всего срока службы. Для удобного позиционирования и надежного удержания во время работы в конструкции устройства предусматривается наличие выключателя с функцией фиксации и обрезиненной D-образной дополнительной рукоятки из металлопластика. Замок крепления сменного инструмента располагается на фланце и позволяет максимально легко выполнять операции по демонтажу.

        Преимущества

        • D-образная усиленная металлопластиковая дополнительная рукоятка с обрезиненным поручнем и выключатель с функцией фиксации
        • Сверхмощный пылезащищенный двигатель
        • Надежный мощный замок фиксации сменного инструмента на увеличенном усиленном фланце
        • Металлический кейс
        • Длина обрезиненного кабеля 3.5 метра