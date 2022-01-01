Молоток отбойный Энкор МЭ-1700/30М 50139

Преимущества

D-образная усиленная металлопластиковая дополнительная рукоятка с обрезиненным поручнем и выключатель с функцией фиксации

Сверхмощный пылезащищенный двигатель

Надежный мощный замок фиксации сменного инструмента на увеличенном усиленном фланце

Металлический кейс

Длина обрезиненного кабеля 3.5 метра

Отбойный молоток Энкор МЭ-1700/30М 50139 - представляет собой мощное оборудование с профессиональным ресурсом, которое предназначается для разрушения бетона, кирпича, выполнения пазов и проемов в зданиях. Корпус редуктора имеет увеличенные ребра охлаждения и изготавливается из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим повреждениям в течение всего срока службы. Для удобного позиционирования и надежного удержания во время работы в конструкции устройства предусматривается наличие выключателя с функцией фиксации и обрезиненной D-образной дополнительной рукоятки из металлопластика. Замок крепления сменного инструмента располагается на фланце и позволяет максимально легко выполнять операции по демонтажу.