Шлифовальная машина DeWalt D 28134

Преимущества

Удобное управление. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныDeWalt D 28134 может устанавливаться слева и справа, что делает ее удобной при работе в труднодоступных местах

Надежное удержание. Корпус машины имеет удобную форму для надежного удержания инструмента при длительных работах

Долговечность

Надежная конструкция. Корпус редуктора, выполненный из высокопрочного металла, обеспечивает надежную работу инструмента в течении длительного срока

Защитный кожух легко и быстро регулируется

Легкий доступ к щеткам - для быстрой их замены

Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают надежность двигателя

Отключающиеся щетки защищают якорь от повреждений

Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах

Жесткая конструкция щеткодержателя

Конструкция фланцев облегчает смену диска и предохраняет его от заклинивания

Защита двигателя от абразивной пыли - для долгого срока его службы

Боковое расположение кнопки блокировки шпинделя защищает ее от повреждений при работе в узких местах

Угловая шлифмашина DeWalt D 28134 предназначена для шлифовальных и отрезных работ по твердому металлу, кирпичу и бетону. Оснащена двигателем мощностью 1100 Вт. Инструмент имеет компактные габариты и малый вес, удобен и прост в эксплуатации.