Шлифовальная машина DeWalt D 28134
Арт. Х11571
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28134 предназначена для шлифовальных и отрезных работ по твердому металлу, кирпичу и бетону. Оснащена двигателем мощностью 1100 Вт. Инструмент имеет компактные габариты и малый вес, удобен и прост в эксплуатации.
Преимущества
- Удобное управление. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныDeWalt D 28134 может устанавливаться слева и справа, что делает ее удобной при работе в труднодоступных местах
- Надежное удержание. Корпус машины имеет удобную форму для надежного удержания инструмента при длительных работах
- Долговечность
- Надежная конструкция. Корпус редуктора, выполненный из высокопрочного металла, обеспечивает надежную работу инструмента в течении длительного срока
- Защитный кожух легко и быстро регулируется
- Легкий доступ к щеткам - для быстрой их замены
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают надежность двигателя
- Отключающиеся щетки защищают якорь от повреждений
- Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах
- Жесткая конструкция щеткодержателя
- Конструкция фланцев облегчает смену диска и предохраняет его от заклинивания
- Защита двигателя от абразивной пыли - для долгого срока его службы
- Боковое расположение кнопки блокировки шпинделя защищает ее от повреждений при работе в узких местах