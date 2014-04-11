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Шлифовальная машина DeWalt D 28134
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина DeWalt D 28134
    Арт. Х11571
    5.0
    1
    Шлифовальная машина DeWalt D 28134
    Шлифовальная машина DeWalt D 28134
    Шлифовальная машина DeWalt D 28134
    Шлифовальная машина DeWalt D 28134
    Шлифовальная машина DeWalt D 28134
    Шлифовальная машина DeWalt D 28134
    Шлифовальная машина DeWalt D 28134
    Шлифовальная машина DeWalt D 28134
      Шлифовальная машина DeWalt D 28134
      Шлифовальная машина DeWalt D 28134
      Шлифовальная машина DeWalt D 28134
      Шлифовальная машина DeWalt D 28134
      Шлифовальная машина DeWalt D 28134
      Шлифовальная машина DeWalt D 28134
      Шлифовальная машина DeWalt D 28134
      Шлифовальная машина DeWalt D 28134

      Шлифовальная машина DeWalt D 28134

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11571
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28134 предназначена для шлифовальных и отрезных работ по твердому металлу, кирпичу и бетону. Оснащена двигателем мощностью 1100 Вт. Инструмент имеет компактные габариты и малый вес, удобен и прост в эксплуатации.

        Преимущества

        • Удобное управление. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныDeWalt D 28134 может устанавливаться слева и справа, что делает ее удобной при работе в труднодоступных местах
        • Надежное удержание. Корпус машины имеет удобную форму для надежного удержания инструмента при длительных работах
        • Долговечность
        • Надежная конструкция. Корпус редуктора, выполненный из высокопрочного металла, обеспечивает надежную работу инструмента в течении длительного срока
        • Защитный кожух легко и быстро регулируется
        • Легкий доступ к щеткам - для быстрой их замены
        • Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают надежность двигателя
        • Отключающиеся щетки защищают якорь от повреждений
        • Низкопрофильный корпус редуктора для работы в труднодоступных местах
        • Жесткая конструкция щеткодержателя
        • Конструкция фланцев облегчает смену диска и предохраняет его от заклинивания
        • Защита двигателя от абразивной пыли - для долгого срока его службы
        • Боковое расположение кнопки блокировки шпинделя защищает ее от повреждений при работе в узких местах