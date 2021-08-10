Шлифмашина угловая DeWalt D 28135

Преимущества

Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка уменьшает уровень вибрации, обеспечивая более комфортную работу с угловой шлифмашиной DeWalt D 28135

Долговечность. Надежность и долговечность работы инструмента обеспечивается за счет металлического корпуса редуктора

Охлаждение. Для защиты двигателя от перегрева корпус инструмента оснащен вентиляционными отверстиями в самых нагреваемых зонах

Система пылеудаления предотвращает абразивный износ и повреждение изоляции

Низкопрофильный корпус редуктора делает работу в труднодоступных местах

Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают надежность инструмента

Защитный кожух устанавливается и регулируется без применения специальных инструментов

Новая конструкция фланцев предохраняет диск от заклинивания

Жесткая конструкция щеткодержателя

Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения во время работы

Защита двигателя от пыли увеличивает срок его службы

Автоматическое отключение щеток при износе

Угловая шлифмашина DeWalt D 28135 предназначена для шлифования, обдирки и резки изделий из твердых металлов. Антивибрационная рукоятка делает продолжительную работу с инструментом более комфортной. Низкопрофильный корпус редуктора обеспечивает удобную работу в труднодоступных местах. Надежный двигатель мощностью 1400 Вт обеспечивает эффективную работу с камнем, металлом, кирпичом или бетоном.