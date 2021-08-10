Шлифмашина угловая DeWalt D 28135
Арт. Х11284
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Макс. число оборотов, об/мин
|10000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина DeWalt D 28135 предназначена для шлифования, обдирки и резки изделий из твердых металлов. Антивибрационная рукоятка делает продолжительную работу с инструментом более комфортной. Низкопрофильный корпус редуктора обеспечивает удобную работу в труднодоступных местах. Надежный двигатель мощностью 1400 Вт обеспечивает эффективную работу с камнем, металлом, кирпичом или бетоном.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка уменьшает уровень вибрации, обеспечивая более комфортную работу с угловой шлифмашиной DeWalt D 28135
- Долговечность. Надежность и долговечность работы инструмента обеспечивается за счет металлического корпуса редуктора
- Охлаждение. Для защиты двигателя от перегрева корпус инструмента оснащен вентиляционными отверстиями в самых нагреваемых зонах
- Система пылеудаления предотвращает абразивный износ и повреждение изоляции
- Низкопрофильный корпус редуктора делает работу в труднодоступных местах
- Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают надежность инструмента
- Защитный кожух устанавливается и регулируется без применения специальных инструментов
- Новая конструкция фланцев предохраняет диск от заклинивания
- Жесткая конструкция щеткодержателя
- Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения во время работы
- Защита двигателя от пыли увеличивает срок его службы
- Автоматическое отключение щеток при износе