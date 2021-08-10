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Шлифмашина угловая DeWalt D 28135
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28135
    Арт. Х11284
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28135
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28135
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28135
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28135
    Шлифмашина угловая DeWalt D 28135
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28135
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28135
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28135
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28135
      Шлифмашина угловая DeWalt D 28135

      Шлифмашина угловая DeWalt D 28135

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х11284
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина DeWalt D 28135 предназначена для шлифования, обдирки и резки изделий из твердых металлов. Антивибрационная рукоятка делает продолжительную работу с инструментом более комфортной. Низкопрофильный корпус редуктора обеспечивает удобную работу в труднодоступных местах. Надежный двигатель мощностью 1400 Вт обеспечивает эффективную работу с камнем, металлом, кирпичом или бетоном.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации. Боковая рукоятка уменьшает уровень вибрации, обеспечивая более комфортную работу с угловой шлифмашиной DeWalt D 28135
        • Долговечность. Надежность и долговечность работы инструмента обеспечивается за счет металлического корпуса редуктора
        • Охлаждение. Для защиты двигателя от перегрева корпус инструмента оснащен вентиляционными отверстиями в самых нагреваемых зонах
        • Система пылеудаления предотвращает абразивный износ и повреждение изоляции
        • Низкопрофильный корпус редуктора делает работу в труднодоступных местах
        • Обмотки статора с прямыми выводами без использования клемм увеличивают надежность инструмента
        • Защитный кожух устанавливается и регулируется без применения специальных инструментов
        • Новая конструкция фланцев предохраняет диск от заклинивания
        • Жесткая конструкция щеткодержателя
        • Кнопка блокировки шпинделя расположена сбоку - для защиты ее от повреждения во время работы
        • Защита двигателя от пыли увеличивает срок его службы
        • Автоматическое отключение щеток при износе