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Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4151
5.0
1
5 989 ₽
7 000 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4151
    Арт. Х12725347
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4151
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4151
    Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4151
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4151
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4151
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4151

      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4151

      • -1 011 ₽
      5 989 ₽
      7 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12725347
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11800
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 011 ₽
      5 989 ₽
      7 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Эксцентриковая шлифмашина Dewalt DWE это бытовой электроинструмент, помогающий выравнивать или очищать поверхность от старого покрытия с помощью встроенной металлической щетки. При смене оснастки на более жесткую может также разрезать материал средней твердости - древесину, ДСП, пластик. В качестве основных используемых насадок применяются режущие диски, подошвы для шлифовки и разного рода фланцы диаметром до 12,5 сантиметров. Благодаря надежному оборудованию и хорошей электропередаче, машина способна разгоняться до двенадцати тысяч оборотов в минуту, обеспечивая тщательное шлифование и быстрый разрез. Dewalt dwe купить можно по доступной стоимости в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества болгарки ушм DeWalt DWE:

        • Мощность 900 Вт;
        • Прорезиненная боковая рукоятка;
        • Защитный кожух;
        • Малый вес;
        • Компактность;
        • Блокировка шпинделя;
        • Надежность;
        • Простота ухода.

        Комплектация:

        • Угловая шлифмашина;
        • Шестигранный ключ;
        • Набор фланцев;
        • Защитный кожух;
        • Съемная боковая рукоятка;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.