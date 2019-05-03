Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4151

Эксцентриковая шлифмашина Dewalt DWE это бытовой электроинструмент, помогающий выравнивать или очищать поверхность от старого покрытия с помощью встроенной металлической щетки. При смене оснастки на более жесткую может также разрезать материал средней твердости - древесину, ДСП, пластик. В качестве основных используемых насадок применяются режущие диски, подошвы для шлифовки и разного рода фланцы диаметром до 12,5 сантиметров. Благодаря надежному оборудованию и хорошей электропередаче, машина способна разгоняться до двенадцати тысяч оборотов в минуту, обеспечивая тщательное шлифование и быстрый разрез. Dewalt dwe купить можно по доступной стоимости в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества болгарки ушм DeWalt DWE:

Мощность 900 Вт;

Прорезиненная боковая рукоятка;

Защитный кожух;

Малый вес;

Компактность;

Блокировка шпинделя;

Надежность;

Простота ухода.

Комплектация: