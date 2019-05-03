Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4151
Арт. Х12725347
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. число оборотов, об/мин
|11800
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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Эксцентриковая шлифмашина Dewalt DWE это бытовой электроинструмент, помогающий выравнивать или очищать поверхность от старого покрытия с помощью встроенной металлической щетки. При смене оснастки на более жесткую может также разрезать материал средней твердости - древесину, ДСП, пластик. В качестве основных используемых насадок применяются режущие диски, подошвы для шлифовки и разного рода фланцы диаметром до 12,5 сантиметров. Благодаря надежному оборудованию и хорошей электропередаче, машина способна разгоняться до двенадцати тысяч оборотов в минуту, обеспечивая тщательное шлифование и быстрый разрез. Dewalt dwe купить можно по доступной стоимости в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества болгарки ушм DeWalt DWE:
- Мощность 900 Вт;
- Прорезиненная боковая рукоятка;
- Защитный кожух;
- Малый вес;
- Компактность;
- Блокировка шпинделя;
- Надежность;
- Простота ухода.
Комплектация:
- Угловая шлифмашина;
- Шестигранный ключ;
- Набор фланцев;
- Защитный кожух;
- Съемная боковая рукоятка;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.